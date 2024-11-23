  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп обрав міністром фінансів ексменеджера фонду Сороса

Максим Сидоржевський
23 листопада 2024 р.

Дональд Трамп планує призначити міністром фінансів США інвестора та мільярдера Скотта Бессента, який багато років працював менеджером у фонді Джорджа Сороса.

https://p.dw.com/p/4nLcI
Обраний президент США Дональд Трамп і майбутній міністр фінансів Скотт Бессент
Дональд Трамп і Скотт БессентФото: Matt Kelley/AP/picture alliance

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів. У ніч на суботу, 23 листопада, він оголосив у власній соціальній мережі Truth Social, що має намір призначити на цю посаду інвестора та мільярдера Скотта Бессента.

За словами Трампа, Бессент "користується загальною повагою як один із провідних міжнародних інвесторів і геополітичних та економічних стратегів світу" і давно є затятим прихильником американської промисловості та принципів політики "Америка передусім".

"Скотт підтримуватиме мою політику, яка стимулюватиме конкурентоспроможність США і припинить несправедливі торговельні дисбаланси, працюватиме над створенням економіки, що ставить зростання на передній план, особливо за рахунок нашого майбутнього світового енергетичного панування", - заявив Трамп.

62-річний Бессент є засновником хедж-фонду Key Square Capital Management. З 2011 по 2015 роки він обіймав посаду головного інвестиційного директора в компанії Soros Fund Management - одного з головних фондів з управління інвестиціями, що був заснований магнатом Джорджем Соросом.

Читайте також: Трамп призначить Ілона Маска контролювати ефективність уряду США

Бессент: "Робити те, що хоче Дональд Трамп"

Бессент живе в Південній Кароліні з чоловіком і двома дітьми. Якщо його кандидатуру затвердить Сенат США, він стане першим в історії США відкритим геєм-міністром фінансів, зауважує агенція AP.

Останнім часом Бессент закликав до податкової реформи у США та дерегуляції для стимулювання зростання. У статті для The Wall Street Journal він, зокрема, написав, що це буде ключовим фактором для "перезапуску американського двигуна зростання" і допоможе утримати ціни під контролем.

В одному з інтерв'ю Бессент розповів, що знайомий з родиною Трампа вже 30 років і дружить з братом новообраного президента. "Я був одним з небагатьох людей з Волл-стріт, які підтримували його", - сказав він. За його словами, робота в уряді Трампа означає, що "вона полягає в тому, щоб робити те, що хоче Дональд Трамп", і знаходити ефективні способи реалізації його політики, нагадує агенція AFP.

Читайте також: Трамп обрав радником з нацбезпеки "експерта з загроз з боку Китаю, Росії та Ірану"

Читайте також: Трамп може призначити ексглаву розвідки Гренелла спецпредом щодо війни - ЗМІ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ілон Маск

Ілон Маск висміяв слова Зеленського про незалежність України

Ілон Маск висміяв слова Зеленського про незалежність України

Маск поіронізував зі слів Зеленського, що Україна є незалежною державою, і її не можна змусити "сидіти й слухати" за столом переговорів.
Політика16 листопада 2024 р.
Джей Д. Венс, як очікується, стане віцепрезидентом у новій адміністрації США

Краще лояльний, ніж досвідчений: майбутня адміністрація Трампа (фото)

Краще лояльний, ніж досвідчений: майбутня адміністрація Трампа (фото)

20 січня 2025 року Дональд Трамп вдруге стане президентом США. Його майбутня адміністрація вже формується. Головний критерій підбору кадрів: абсолютна лояльність. Огляд найважливіших призначень.
Політика22 листопада 2024 р.
Капітолій у Вашингтоні

Влада в США у республіканців: Трамп сильніший, ніж будь-коли

Влада в США у республіканців: Трамп сильніший, ніж будь-коли

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США під контролем республіканців опинилися і Білий дім, і Конгрес. Тут немає нічого особливого, але у майбутньої адміністрації є ще один "джокер".
Політика20 листопада 2024 р.
Більше публікацій