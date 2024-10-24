Майже половина фірм у ФРН бояться перемоги Трампа

Майже половина німецьких промислових компаній побоюється негативних наслідків для бізнесу в разі перемоги Трампа на виборах у США, зазначає інститут ifo. При цьому лише невелика частина фірм готує заходи реагування.

Майже половина (44 відсотки) німецьких промислових компаній побоюється негативних наслідків для бізнесу в разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США 5 листопада. Це випливає з опитування мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo. Витяги з дослідження наводить у четвер, 24 жовтня, агенція dpa.

На позитивний ефект сподіваються 5 відсотків респондентів, а 51 відсоток не очікує змін. "Компанії з тісними економічними зв'язками зі США, зокрема, очікують негативних наслідків у разі перемоги Трампа на виборах", - зазначив експерт ifo Андреас Баур (Andreas Baur). "Однак і багато компаній, які не мають прямих експортних зв'язків зі США, також побоюються негативних наслідків, оскільки вони все ще можуть бути опосередковано зачеплені, наприклад, як постачальники", - додав він.

Більшість не збирається перебудовувати ланцюжки поставок

Однак лише невелика частина з приблизно 2 000 опитаних компаній планує будь-які заходи для підлаштування під ситуацію. За даними дослідження, тільки 4 відсотки розглядають можливість активнішого перенесення своїх потужностей у США або адаптації ланцюжків поставок. При цьому 83 відсотків не мають таких планів, решта поки що не визначилися.

Тим часом, на думку експертів, побоювання небезпідставні, пише агентство dpa. Якщо Трамп введе всі раніше обіцяні ним мита, німецький експорт до США скоротиться майже на 15 відсотків, уточнив Баур.

Можливі збитки ФРН у разі торговельної війни зі США

Тим часом Інститут німецької економіки в Кельні (IW) провів власне дослідження, з якого випливає, що збитки Німеччини можуть за чотири роки сягнути 180 мільярдів євро в разі торговельної війни зі США за Трампа.

"Країна-експортер Німеччина з її особливо високим ступенем відкритості більш сприйнятлива до глобальних торговельних конфліктів і, відповідно, до ослаблення світової економіки", - застеріг науковий співробітник IW Юрґен Маттес (Jürgen Matthes).

Інститут проаналізував кілька сценаріїв. Так, якщо Трамп підвищить тарифи до 20 відсотків, а Євросоюз запровадить відповідні мита в розмірі 20 відсотків на американський імпорт, це може призвести до падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини на 1,5 відсотка у 2028 році та втрати 180 мільярдів євро.

Згідно з другим сценарієм - з 2025 року тарифи США будуть підвищені до 10 відсотків на весь імпорт і до 60 відсотків - на імпорт з Китаю. У відповідь ЄС може ввести мито в розмірі 10 відсотків на імпорт зі США. Втрати ВВП ФРН у цьому разі будуть нижчими і становитимуть близько 127 мільярдів євро до 2028 року.

Водночас дослідники дійшли висновку, що відповідна реакція Брюсселя буде більш руйнівною для США, ніж для Євросоюзу. "Тому ЄС і Німеччина могли б порівняно впевнено погрожувати заходами у відповідь", - вважають експерти. За найкращого збігу обставин загрози заходів у відповідь може бути достатньо, щоб утримати США від одностороннього підвищення тарифів, вважають вони.

Опитування говорять про незначну перевагу Трампа

Згідно з опитуваннями, Трамп наразі випереджає кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс. За даними The Wall Street Journal, Трампа зараз готові підтримати 47 відсотків виборців, а Гарріс - 45 відсотків. За даними Financial Times, Трампу в питаннях економіки довіряють 44 відсотки, а Гарріс - 43 відсотки виборців.

Водночас підсумки, головним чином, залежатимуть від ситуації в так званих "хитких" штатах і вподобань виборців, які ще не визначилися.

Майже 25 мільйонів громадян США вже проголосували поштою або на заздалегідь відкритих дільницях. Основний день голосування призначено на 5 листопада.