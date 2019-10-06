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Антоніу Кошта, голова Європейської Ради
Фото: Wiktor Dabkowski/picture allianceФото: Wiktor Dabkowski/picture alliance

Антоніу Кошта

Антоніу Кошта - голова Європейської Ради, колишній прем'єр-міністр Португалії.

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Новини

1 грудня 2024 р.

Київ: Україна не піде на запрошення в НАТО частини території

1 грудня 2024 р.

Кошта пообіцяв Україні швидкий прогрес під час вступу до ЄС

1 грудня 2024 р.

Зеленський і Кошта обговорили повоєнну підтримку України

1 грудня 2024 р.

Неаносований візит: до Києва прибули високопосадовці ЄС

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Докладно

Будівля Єврокомісії в Брюсселі

Інтрига у Брюсселі: кого висунуть на ключові позиції у ЄК?

Інтрига у Брюсселі: кого висунуть на ключові позиції у ЄК?

Триває узгодження кандидатур на ключові посади в ЄС. Урсула фон дер Ляєн залишиться, а хто буде новий?
Політика26 червня 2024 р.
Чинний прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. За прогнозами, його Соціалістична партія перемагає на виборах

Парламентські вибори в Португалії: перемагають соціалісти

Парламентські вибори в Португалії: перемагають соціалісти

За прогнозами, на парламентських виборах у Португалії впевнено перемагає лівоцентристська Соціалістична партія.
Політика6 жовтня 2019 р.
На виборчій дільниці у Лісабоні

У Португалії обирають парламент

У Португалії обирають парламент

За даними соцопитувань, фаворитом вважається Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти.
Політика6 жовтня 2019 р.
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