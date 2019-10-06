You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській області
Дострокові вибори в Німеччині
Українські біженці в Німеччині
Останні відео
Реклама
Фото: Wiktor Dabkowski/picture alliance
Фото: Wiktor Dabkowski/picture alliance
Антоніу Кошта
Антоніу Кошта - голова Європейської Ради, колишній прем'єр-міністр Португалії.
Пропустити розділ Новини
Новини
01.12.2024
1 грудня 2024 р.
Київ: Україна не піде на запрошення в НАТО частини території
01.12.2024
1 грудня 2024 р.
Кошта пообіцяв Україні швидкий прогрес під час вступу до ЄС
01.12.2024
1 грудня 2024 р.
Зеленський і Кошта обговорили повоєнну підтримку України
01.12.2024
1 грудня 2024 р.
Неаносований візит: до Києва прибули високопосадовці ЄС
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Інтрига у Брюсселі: кого висунуть на ключові позиції у ЄК?
Інтрига у Брюсселі: кого висунуть на ключові позиції у ЄК?
Триває узгодження кандидатур на ключові посади в ЄС. Урсула фон дер Ляєн залишиться, а хто буде новий?
Політика
26.06.2024
26 червня 2024 р.
Парламентські вибори в Португалії: перемагають соціалісти
Парламентські вибори в Португалії: перемагають соціалісти
За прогнозами, на парламентських виборах у Португалії впевнено перемагає лівоцентристська Соціалістична партія.
Політика
06.10.2019
6 жовтня 2019 р.
У Португалії обирають парламент
У Португалії обирають парламент
За даними соцопитувань, фаворитом вважається Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти.
Політика
06.10.2019
6 жовтня 2019 р.
Усі матеріали (13) на цю тему
Реклама