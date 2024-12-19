Зеленський у Брюсселі обговорював ідею миротворців в Україні

Володимир Зеленський зустрівся в Брюсселі з президентом Франції Еммануелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте. За його словами, є позитивні новини щодо ідеї розміщення в Україні миротворчої місії.

Президент України Володимир Зеленський пізно ввечері в середу, 18 грудня, обговорив у Брюсселі з президентом Франції Еммануелем Макроном його ініціативу миротворчих сил в Україні.

"Продовжили опрацювання ініціативи президента Макрона щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру", - написав Зеленський у Telegram і додав, що Макрон поінформував його про свою комунікацію з іншими партнерами "заради реалізації всіх необхідних кроків для досягнення миру".

Президент подякував Франції за підготовку однієї бригади для української армії. За його словами, вони "домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду". "Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони", - розповів Зеленський.

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Зеленський про миротворців: Є позитивна реакція, проговорюємо деталі

На пресконференції після завершення переговорів Зеленський розповів, що отримав позитивні новини щодо ідеї розміщення в Україні миротворчої місії, передає "Європейська правда ".

"Еммануель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів", - сказав він.

Конкретизувати формат місії президент поки не став, оскільки це, за його словами, "сенситивне питання". "Тут питання деталей, і ми обговорюємо ці деталі", - додав він.

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Зустріч з Рютте: посилення ППО та гарантії безпеки

Крім того, Зеленський провів у Брюсселі зустріч із генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте, ключовою темою якої стали гарантії безпеки Україні.

Окрему увагу під час зустрічі приділили зміцненню української ППО. Як повідомляє Офіс президента України, Рютте зазначив, що в цьому питанні союзники мають робити "все можливе, щоб надати все, що в наших силах". "Ми знаємо про ваше прохання поставити Україні 19 систем для захисту критичної інфраструктури. Тож це все буде на порядку денному", - сказав він.

Напередодні Рютте заявив, що хоче поговорити з Зеленським про те, як привести Україну до "позиції сили" на тлі публічних розмов щодо ймовірної угоди про припинення вогню з Росією. При цьому він відмовився коментувати, як може працювати потенційна мирна угода, і натомість закликав прихильників України "зосередитися на поточному завданні". "Наше завдання полягає в тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для того, щоб не дати Путіну перемогти і щоб Україна перемогла", - наголосив він.

Зеленський: Україна не у сильній позиції для переговорів з РФ

Зеленський в інтерв'ю з французьким виданням Le Parisien 17 грудня, заявив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. "Спочатку нам потрібно розробити модель, план дій або мирний план, називайте це як завгодно. Потім ми можемо подати його Путіну або, ширше, росіянам. Але я наполягаю: жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна", - сказав він.

На його переконання, "важливий стан, в якому ти перебуваєш, коли ведеш переговори", а Україна зараз перебуває не у сильній позиції, адже не відомо, коли стане членом Європейського Союзу і чи стане членом НАТО. За словами президента, в таких умовах "сісти за стіл переговорів з Путіним - це означає дати йому право вирішувати все в нашій частині світу".