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США оголосили нову військову допомогу на 500 млн доларів

Олександр Куницький
13 грудня 2024 р.

У новий пакет військової допомоги Україні від США входять артилерійські снаряди, боєприпаси до HIMARS, протитанкові системи Javelin і AT-4, транспортні засоби та різне обладнання.

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Артилерійські снаряди
В новий пакет військової допомоги увійшли 155-мм і 105-мм артилерійські снарядиФото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Міністерство оборони США у четвер, 12 грудня, оголосило виділення нового пакета військової допомоги Україні, орієнтовна вартість якого становить 500 мільйонів доларів.

Як зауважили у відомстві, ця партія допомоги передбачає надання зброї з запасів Пентагону в рамках механізму, який наділяє президента США повноваженнями щодо передачі озброєнь (PDA). Зазначається, що це вже 72 пакет військової допомоги, наданий із запасів міноборони для України з серпня 2021 року. 

Серед переданого озброєння в новому пакеті: ракети до мобільних ракетних систем із лазерним наведенням c-UAS, боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протирадіолокаційні ракети (HARMs), безпілотні авіаційні системи, протимінні захищені від засідок транспортні засоби (MRAP) та легкі тактичні транспортні засоби.

Також Україна отримає протитанкові системи Javelin і AT-4, протитанкові ракети TOW, високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV), хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне (ХБРЯ) захисне обладнання, набої до стрілецької зброї, підривне обладнання та боєприпаси, а також запасні частини й допоміжне обладнання.

США обіцяли Україні тисячі снарядів і ракет

Таким чином загальна сума військової допомоги, наданої Києву Вашингтоном від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сягає вже понад 62,9 мільярда доларів.

Як наголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу, адміністрація президента США Джо Байдена має намір надавати подібні пакети військової допомоги Україні до кінця терміну своїх повноважень, тобто до середини січня 2025 року.

Нагадаємо, видання The Guardian у публікації від 6 грудня повідомило про те, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена "в останню хвилину" розробила стратегію для зміцнення військової позиції України, що включає "лавину" військової допомоги  та нові широкі санкції проти Росії.

Зокрема, пише The Guardian, радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі з керівником Офісу президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком у США пообіцяв надати Збройним силам України "сотні тисяч додаткових артилерійських боєприпасів, тисячі ракет і сотні бронемашин до середини січня", тобто, до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

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