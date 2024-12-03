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КонфліктиУкраїна

США виділили Україні ще $725 мільйонів військової допомоги

Дмитро Шварц
3 грудня 2024 р.

До чергової партії зброї увійшли боєприпаси до HIMARS, ракети до NASAMS, Stinger, Javelin і TOW, артилерійські снаряди та протипіхотні міни.

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ЗРК NASAMS
Україна отримає ракети до NASAMSФото: Toms Kalnins/EPA-EFE

Міністерство оборони США (Пентагон) офіційно підтвердило 2 грудня надання Україні нової партії військової допомоги, вартістю 725 мільйонів доларів

Що входить до нової партії зброї від США

Україна отримає ракети до зенітних ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS, ракети до переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, протитанкові ракети Javelin і TOW, протитанкові гранатомети AT-4, протипіхотні міни, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм.

Також до нової партії допомоги входить стрілецька зброя та набої до неї, боєприпаси та обладнання для підривних робіт, безпілотники, боєприпаси для протидії дронам, обладнання для захисту критичної інфраструктури.

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