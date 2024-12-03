США виділили Україні ще $725 мільйонів військової допомоги

До чергової партії зброї увійшли боєприпаси до HIMARS, ракети до NASAMS, Stinger, Javelin і TOW, артилерійські снаряди та протипіхотні міни.

Міністерство оборони США (Пентагон) офіційно підтвердило 2 грудня надання Україні нової партії військової допомоги, вартістю 725 мільйонів доларів.

Що входить до нової партії зброї від США

Україна отримає ракети до зенітних ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS, ракети до переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, протитанкові ракети Javelin і TOW, протитанкові гранатомети AT-4, протипіхотні міни, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм.

Також до нової партії допомоги входить стрілецька зброя та набої до неї, боєприпаси та обладнання для підривних робіт, безпілотники, боєприпаси для протидії дронам, обладнання для захисту критичної інфраструктури.

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