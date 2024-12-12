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ЕкономікаСполучені Штати Америки

Палата представників схвалила оборонний бюджет на 2025 рік

Олександр Куницький | Анастасія Арінушкіна
12 грудня 2024 р.

Нижня палата Конгресу США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік. Однак цей документ не містить положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для України, повідомила посолка в США Оксана Маркарова.

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Будівля Капітолію у Вашингтоні
Палата представників США схвалила оборонний бюджет країни на 2025 рікФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Після напруженого обговорення в середу, 11 грудня, Палата представників США - нижня палата Конгресу - проголосувала за ухвалення оборонного бюджету  країни на 2025 рік. Проєкт передбачає рекордний бюджет у розмірі 895 мільярдів доларів, що означає збільшення оборонних видатків на один відсоток порівняно з 2024 роком.

На підтримку законопроєкту виступив 281 конгресмен, водночас 140 - проголосували проти. Серед них - 124 демократи і 16 республіканців. Наступного тижня документ має розглянути Сенат, очікується, що проєкт оборонного бюджету буде схвалений. Після цього його має підписати чинний президент США Джо Байден.

1800-сторінковий документ визначає фінансування діяльності міністерств оборони, енергетики, Держдепартаменту США, а також спецслужб і програм національної безпеки.

У 2025 році передбачається підвищення грошового забезпечення американських військовослужбовців на 14,5 відсотка для молодшого сержантського складу і 4,5 відсотка для інших службовців. Законопроєкт також передбачає виділення значної суми на утримання дітей і поліпшення житлових умов військовослужбовців.

Водночас на вимогу республіканців з документа виключили положення про підтримку гормональної терапії для трансгендерних дітей військовослужбовців, якщо ці медикаменти призводять до "стерилізації". Це викликало запеклі суперечки у Палаті представників.

Посолка України в США: оборонний бюджет ухвалили без пункту про ленд-ліз

Водночас, як наголосила посолка України в США Оксана Маркарова, у законопроєкті відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. "Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників, не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму", - написала вона у Facebook.

Окрім того, Маркарова зауважила, що фінансування на потреби Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2025 фінансовий рік було передбачене у минулорічному бюджеті у розмірі 300 мільйонів доларів.

Крім того, в законопроєкті міститься положення щодо продовження дії заборони на використання будь-яких грошей на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України, додала вона.

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