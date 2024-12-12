Палата представників схвалила оборонний бюджет на 2025 рік

Нижня палата Конгресу США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік. Однак цей документ не містить положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для України, повідомила посолка в США Оксана Маркарова.

Після напруженого обговорення в середу, 11 грудня, Палата представників США - нижня палата Конгресу - проголосувала за ухвалення оборонного бюджету країни на 2025 рік. Проєкт передбачає рекордний бюджет у розмірі 895 мільярдів доларів, що означає збільшення оборонних видатків на один відсоток порівняно з 2024 роком.

На підтримку законопроєкту виступив 281 конгресмен, водночас 140 - проголосували проти. Серед них - 124 демократи і 16 республіканців. Наступного тижня документ має розглянути Сенат, очікується, що проєкт оборонного бюджету буде схвалений. Після цього його має підписати чинний президент США Джо Байден.

1800-сторінковий документ визначає фінансування діяльності міністерств оборони, енергетики, Держдепартаменту США, а також спецслужб і програм національної безпеки.

У 2025 році передбачається підвищення грошового забезпечення американських військовослужбовців на 14,5 відсотка для молодшого сержантського складу і 4,5 відсотка для інших службовців. Законопроєкт також передбачає виділення значної суми на утримання дітей і поліпшення житлових умов військовослужбовців.

Водночас на вимогу республіканців з документа виключили положення про підтримку гормональної терапії для трансгендерних дітей військовослужбовців, якщо ці медикаменти призводять до "стерилізації". Це викликало запеклі суперечки у Палаті представників.

Посолка України в США: оборонний бюджет ухвалили без пункту про ленд-ліз

Водночас, як наголосила посолка України в США Оксана Маркарова, у законопроєкті відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. "Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників, не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму", - написала вона у Facebook.

Окрім того, Маркарова зауважила, що фінансування на потреби Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2025 фінансовий рік було передбачене у минулорічному бюджеті у розмірі 300 мільйонів доларів.

Крім того, в законопроєкті міститься положення щодо продовження дії заборони на використання будь-яких грошей на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України, додала вона.