США оголосили про надання Україні кредиту на $20 мільярдів

США виділили Україні кредит на загальну суму близько 20 мільярдів доларів (близько 18,5 мільярда євро). Як повідомило у вівторок, 12 грудня, міністерство фінансів США , кредит надано в рамках ініціативи "Великої сімки" (G7), яка передбачає спільне виділення Києву 50 мільярдів доларів із погашенням за рахунок доходів від заморожених на Заході російських активів.

"Прямо зараз Путін втягує нашу коаліцію в змагання волі, розраховуючи, що ми втомимося і в кінцевому підсумку відступимо. Але (...) ми посилаємо безпомилковий сигнал рішучості, змушуючи Росію, а не платників податків у нашій коаліції, нести все більші витрати на її незаконну війну", - заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, кошти допоможуть Україні мати ресурси, необхідні для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та оборони.

Фіндопомога надійде до України через фонд Світового банку

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував США та всім країнам G7 за рішучість у підтримці України і повідомив, що кошти вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України. "Ми примусимо агресора заплатити за руйнування, і це проміжний крок. Адже наша мета незмінна - повна конфіскація всіх суверенних активів Росії на користь України", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, що Україна отримає загалом близько 50 мільярдів доларів (близько 45 мільярдів євро у перерахунку) від G7 та ЄС. Частка США в межах цієї суми становить 20 мільярдів доларів. ЄС схвалив виділення до 35 мільярдів євро, а внесок Великобританії становитиме майже три мільярди доларів.

Виплачуватися ця позика буде за рахунок відсотків, які автоматично нараховуються на активи РФ, заблоковані в країнах Заходу в рамках санкцій щодо Росії, запроваджених після її вторгнення в Україну. Йдеться про приблизно 260 мільярдів євро (або 280 мільярдів доларів) більша частина з яких - 210 мільярдів євро - заблокована в ЄС. Щорічно заморожені активи РФ приносять прибуток, що становить, за оцінками аналітиків, від 2,5 до 3,5 мільярда євро.

Читайте також: Як конфіскувати 300 мільярдів російських активів. Інтерв'ю DW