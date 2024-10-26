В G7 узгодили, як виділити Києву кредит з активів РФ

У G7 мають на меті почати виплачувати Україні гроші в рамках позики на 50 мільярдів доларів до кінця 2024 року.

Лідери країн "Групи семи" (G7) досягли консенсусу щодо того, як надати Україні кредит на суму близько 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених у країнах Заходу активів РФ. Про це повідомляється в заяві, опублікованій у п'ятницю, 25 жовтня, на сайті італійського уряду.

Згідно із заявою, міністри фінансів країн раніше узгодили технічне рішення, "що забезпечує послідовність, координацію, справедливий розподіл кредитування і солідарність між усіма партнерами по G7".

Виділені Києву гроші будуть спрямовані на економічну та військову підтримку України, а також на відновлення країни після повномасштабного російського вторгнення, зазначають у G7. "Наша мета - почати виплачувати гроші до кінця року", - наголошується в заяві.

Позика погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів РФ

Нагадаємо, що Україна отримає загалом близько 50 мільярдів доларів (близько 45 мільярдів євро у перерахунку) від G7 та ЄС. Частка США в межах цієї суми становить 20 мільярдів доларів. ЄС схвалив виділення до 35 мільярдів євро, а внесок Великобританії становитиме майже 3 мільярди доларів.

Виплачуватися ця позика буде за рахунок відсотків, які автоматично нараховуються на активи РФ, заблоковані в країнах Заходу в рамках санкцій щодо Росії, запроваджених після її вторгнення в Україну. Йдеться про приблизно 260 мільярдів євро (або 280 мільярдів доларів) більша частина з яких - 210 мільярдів євро - заблокована в ЄС. Щорічно заморожені активи РФ приносять прибуток, що становить, за оцінками аналітиків, від 2,5 до 3,5 мільярда євро.

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