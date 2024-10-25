  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Шмигаль розповів, на що витратять кредит у $50 мільярдів

Валерій Сааков
25 жовтня 2024 р.

Багатомільярдний кредит, який отримає Україна від G7 та ЄС, піде на фінансування найважливіших оборонних потреб, відбудову й підтримку населення, пообіцяв Шмигаль.

https://p.dw.com/p/4mFOF
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (архівне фото)Фото: Virginia Mayo/AP/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, на які саме цілі Кабмін планує витратити кредит на суму 50 млрд доларів, який нададуть країни Великої сімки (G7) і ЄС, та який покриватиметься доходами з заморожених російських активів. Відповідну заяву Шмигаль зробив у п'ятницю, 25 жовтня, під час урядового засідання.

За словами прем'єра, ці кошти фактично будуть направлені на підтримку України - на фінансування найважливіших потреб в обороні, відновленні, підтримці людей. Саме ці 50 мільярдів доларів створюють основу для фінансової та економічної стійкості держави у 2025 році, вказав Шмигаль.

"ЄС надасть до 35 мільярдів євро. США - до 20 мільярдів доларів. Велика Британія - 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Загалом Україна отримає близько 50 мільярдів доларів від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року", - нагадав у цьому контексті Шмигаль.

Шмигаль подякував ЄС за фінансування оборонних потреб України

Також Шмигаль подякував Євросоюзу за виділення перших 1,4 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів на забезпечення оборонних потреб. "Важливо, що 400 мільйонів євро підуть на підтримку української оборонної промисловості. Розраховуємо, що обсяг прямих закупівель в українських виробників надалі зростатиме", - наголосив очільник українського уряду на зустрічі з делегацією депутатів Європарламенту на чолі з головою комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони, німецькою політикинею Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

За словами Шмигаля, Україна вже інвестувала в розвиток своєї промисловості чотири мільярди доларів, а наступного року планується збільшити фінансування.

Білл Браудер про конфіскацію російських грошей для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Будівля Європарламенту у Страсбурзі

ЄП схвалив кредит на 35 млрд євро для України за рахунок російських активів

ЄП схвалив кредит на 35 млрд євро для України за рахунок російських активів

Європарламент схвалив виділення 35 млрд євро макрофінансової допомоги для України у межах кредиту Великої сімки, який виплачуватиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Політика22 жовтня 2024 р.
Глави держав та урядів G7 на саміті в Італії, 13 червня 2024 року

До кінця 2024 року Україна таки отримає 50 млрд доларів від країн G7

До кінця 2024 року Україна таки отримає 50 млрд доларів від країн G7

Країни G7 досягли угоди про виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту. Виплачувати його планується за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.
Економіка13 червня 2024 р.
Російські євроактиви заморожені

Як конфіскувати 300 мільярдів російських активів. Інтерв'ю DW

Як конфіскувати 300 мільярдів російських активів. Інтерв'ю DW

Вилучення активів РФ необхідне для забезпечення майбутнього України та безпеки Європи, вважає експерт з міжнародного фінансового права Лі Буххайт. Він розповів DW, як цього домогтися.
Конфлікти12 серпня 2024 р.
Більше публікацій