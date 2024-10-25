Шмигаль розповів, на що витратять кредит у $50 мільярдів

Багатомільярдний кредит, який отримає Україна від G7 та ЄС, піде на фінансування найважливіших оборонних потреб, відбудову й підтримку населення, пообіцяв Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, на які саме цілі Кабмін планує витратити кредит на суму 50 млрд доларів, який нададуть країни Великої сімки (G7) і ЄС, та який покриватиметься доходами з заморожених російських активів. Відповідну заяву Шмигаль зробив у п'ятницю, 25 жовтня, під час урядового засідання.

За словами прем'єра, ці кошти фактично будуть направлені на підтримку України - на фінансування найважливіших потреб в обороні, відновленні, підтримці людей. Саме ці 50 мільярдів доларів створюють основу для фінансової та економічної стійкості держави у 2025 році, вказав Шмигаль.

"ЄС надасть до 35 мільярдів євро. США - до 20 мільярдів доларів. Велика Британія - 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Загалом Україна отримає близько 50 мільярдів доларів від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року", - нагадав у цьому контексті Шмигаль.

Шмигаль подякував ЄС за фінансування оборонних потреб України

Також Шмигаль подякував Євросоюзу за виділення перших 1,4 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів на забезпечення оборонних потреб. "Важливо, що 400 мільйонів євро підуть на підтримку української оборонної промисловості. Розраховуємо, що обсяг прямих закупівель в українських виробників надалі зростатиме", - наголосив очільник українського уряду на зустрічі з делегацією депутатів Європарламенту на чолі з головою комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони, німецькою політикинею Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

За словами Шмигаля, Україна вже інвестувала в розвиток своєї промисловості чотири мільярди доларів, а наступного року планується збільшити фінансування.