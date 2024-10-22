ЄП схвалив 35 млрд євро для України за рахунок активів РФ

Європарламент затвердив пропозицію Європейської комісії про створення Механізму кредитної співпраці з Україною (ULCM), який надає можливість Києву обслуговувати та погашати кредит країн Великої сімки у 45 млрд євро за рахунок прибутків від заморожених російський активів. Євродепутати також підтримали надання Україні у рамках цього кредиту 35 млрд євро макрофінансової допомоги. Під час дебатів євродепутати наголошували, що надання макрофінансової допомоги Україні є "моральним обов'язком ЄС", бо це допоможе їй вистояти в умовах "безпрецедентних викликів, спричинених російською агресією".

Законодавчу резолюцію про створення ULCM і надання виняткової макрофінансової допомоги Україні на підставі оцінок бюджетного комітету Європарламенту, а також рекомендацій комітетів у закордонних справа та з питань міжнародної торгівлі євродепутати підтримали у вівторок, 22 жовтня, під час сесійного засідання Європарламенту у Страсбурзі. У пояснювальній заяві до резолюції наголошується на тому, що процедура надання кредиту має бути швидкою, аби "ЄС ухвалив цю пропозицію до кінця жовтня 2024 року, гарантувавши таким чином надання макрофінансової допомоги (Україні. - Ред.) до кінця 2024 року".

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Кредит покриватиметься за рахунок прибутків від російських активів

Про виділення макрофінансової допомоги Україні у формі кредиту на суму 50 млрд доларів (45 млрд євро), що буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених суверенних активів РФ, більшість яких знаходиться в країна-членах ЄС, у червні цього року домовилися країни Великої сімки. Частка Євросоюзу у цьому кредиті становить 35 млрд євро, які будуть спрямовані "для підтримки нагальних потреб України у фінансуванні". "Ця допомога надаватиметься передбачувано, довгостроково та вчасно", - наголошується у пояснювальній заяві. Механізм кредитної співпраці з Україною передбачає, що 35 млрд євро та решта суми, яку нададуть інші країни Великої сімки у рамках цього кредиту, виплачуватиметься протягом 45 років.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, підтриманою ЄП, створення Механізму кредитної співпраці з Україною дозволить Києву обслуговувати та погашати кредит, виділений країнами ЄС та іншими державами, які беруть участь у ініціативі країн Великої сімки "на суму до 45 мільярдів євро". "Ключова особливість цього механізму полягає в тому, що від України не вимагатиметься виплачувати позику напряму. Натомість виплати покриватимуться за рахунок надприбутків, отриманих від відсотків, нарахованих на знерухомлені російські активи", - ідеться у пояснювальній заяві.

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"Платити має агресор, а не громадяни ЄС"

Частина 45-мільярдного кредиту, яку мали виплатити США, наразі залишається під питанням, оскільки Вашингтон наполягав, щоб ЄС збільшив термін продовження санкцій проти РФ з шести місяців до трьох років, аби на довший час гарантувати джерело відшкодування кредиту. Проте, європейські лідери не змогли ухвалити цього рішення через вето Угорщини, яка заявила, що рішення про зміну циклічності продовження санкцій має ухвалюватися після президентських виборів у США.

Проте попри вагання Вашингтона, Брюссель вирішив не заволікати з наданням своєї частки макрофінансової допомоги Україні. "Ми складаємо іспит з європейської єдності та солідарності, і зараз ми змагаємося наввипередки з часом", - заявив під час дебатів польський євродепутат від Європейської народної партії Януш Левандовський. За його словами, поки американська сторона вагається через "проблеми з шестимісячним терміном продовженням санкцій", "нам для цього рішення треба була добра воля".

Італійський депутат-соціаліст Брандо Беніфей назвав Механізм кредитної співпраці з Україною "терміновим інструментом з підтримки країни, яка сьогодні потерпає від неспровокованого нападу Путіна". Політик вказав на те, що Росія умисно руйнує енергетичну інфраструктуру України тоді, "коли зима вже за рогом, щоб спричинити ще більші людські страждання". І ціну цих руйнувань "має заплатити той, хто їх спричинив, а не європейські громадяни", переконаний політик.

Надання 35 млрд євро кредиту за рахунок прибутків від російських активів на відбудову зруйнованої війною економіки України - рішучий крок, але це лише початок, вважає латвійський євродепутат-консерватор Річард Колс, "бо агресор має не лише програти, а й заплатити". "Тепер, коли ми маємо цей механізм, нам треба створити рамки для конфіскації всіх активів РФ і не продовжувати санкції проти неї кожні шість місяців, а натомість зберігати їх доти, поки Росія не залишить України і поки не виплатить їй репарації", - заявив Колс.

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Крайні праві стурбовані "крадіжкою" російських грошей

Проти надання макрофінансової підтримки Києву виступили представники крайніх правих політичних груп "Патріоти за Європу" та "Європа суверенних націй", які звинувачували ЄС у лицемірстві нібито через те, що він мало приділяє таку саму увагу подіям у Секторі Гази. А також називали "крадіжкою"рішення ЄС погашати кредит для України за рахунок заморожених російських активів.

У відповідь на це доповідачка ЄП щодо Механізму кредитної співпраці з Україною, шведська євродепутатка від групи лібералів Карін Карлсбро заявила, що вважає "небезпечними аргументи представників крайніх правих, які хочуть здатися ворогу в ім'я миру". "Замість того, щоб висловлювати свою стурбованість легальними підставами цієї пропозиції, ви маєте турбуватися про те, яким буде наступний крок Путіна", - заявила Карлсборо.