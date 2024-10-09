  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЕкономікаУкраїна

Рада ЄС погодила виділення Україні 35 млрд євро

Олександр Куницький
9 жовтня 2024 р.

У ЄС погодили надання Україні 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7 щодо використання доходів від заморожених на Заході активів РФ.

https://p.dw.com/p/4layx
Євро
В Євросоюзі розраховують, що 35 мільярдів євро кредиту Україна отримає цього рокуФото: DesignIt/Zoonar/picture alliance

Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань країн Групи семи (G7) щодо виділення загалом до 45 мільярдів євро кредиту, який покриватимуть з доходів від заморожених на Заході активів Росії. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС, оприлюдненому в середу, 9 жовтня.

"Рада ЄС досягла домовленості щодо пакету фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги у розмірі до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримає Україну в погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, забезпечених ЄС і партнерами G7", - йдеться у повідомленні.

Погашення цієї позики відбуватиметься за рахунок майбутніх доходів від заморожених на Заході російських активів, 70 відсотків яких зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Як розраховує Рада ЄС, кошти стануть доступними для України вже цього року, а кредит буде виплачений максимум через 45 років.

Однак для цього ще має проголосувати Європейський парламент, а потім Рада ЄС письмово затвердити рішення. "Країни-члени погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок", - ідеться у повідомленні. Після цього рішення набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі ЄС.

Угорщина заблокувала рішення, про яке просили США - ЗМІ

За даними джерел міжнародної агенції Reuters, рішення не містить гарантій надходження прибутків від активів РФ, як того вимагали США для їхньої участі в кредиті. США просили Євросоюз подовжити періоди, коли переглядаються та продовжуються санкції проти Росії, щоб надати більше гарантій їхнього збереження та надходження доходів від заморожених російських активів. Єврокомісія запропонувала подовжити цей період з шести до 36 місяців, але внести цю пропозицію на обговорення для її затвердження відмовилась Угорщина, яка раніше погрожувала повністю заблокувати кредит до виборів президента у США, які відбудуться в листопаді.

ЗМІ писали, що і без такого запобіжника США готові долучитися до надання кредиту, але в такому разі внесена ними сума буде меншою, ніж планувалося. За даними співрозмовників агентства, голосування в Європарламенті очікується 22 жовтня. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Харків без електроенергії (весна 2024 року)

ЄС заплатить російськими активами за відбудову енергооб'єктів України

ЄС заплатить російськими активами за відбудову енергооб'єктів України

ЄС виділить 160 мільйонів євро на стабілізацію енергетичної ситуації в Україні цієї зими, а також обіцяє збільшити обсяги експорту електроенергії, щоб компенсувати дефіцит, спричинений ракетними ударами РФ.
Економіка19 вересня 2024 р.
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та президент України Володимир Зеленський

Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї

Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї

Лише за два місяці Києву виділили ще 10,6 млрд євро. У чому Європа випереджає США? Хто зараз є лідером у наданні допомоги? Проєкт Ukraine Support Tracker має оновлені дані.
Економіка7 серпня 2024 р.