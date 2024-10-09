Рада ЄС погодила виділення Україні 35 млрд євро

Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань країн Групи семи (G7) щодо виділення загалом до 45 мільярдів євро кредиту, який покриватимуть з доходів від заморожених на Заході активів Росії. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС, оприлюдненому в середу, 9 жовтня.

"Рада ЄС досягла домовленості щодо пакету фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги у розмірі до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримає Україну в погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, забезпечених ЄС і партнерами G7", - йдеться у повідомленні.

Погашення цієї позики відбуватиметься за рахунок майбутніх доходів від заморожених на Заході російських активів, 70 відсотків яких зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Як розраховує Рада ЄС, кошти стануть доступними для України вже цього року, а кредит буде виплачений максимум через 45 років.

Однак для цього ще має проголосувати Європейський парламент, а потім Рада ЄС письмово затвердити рішення. "Країни-члени погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок", - ідеться у повідомленні. Після цього рішення набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі ЄС.

Угорщина заблокувала рішення, про яке просили США - ЗМІ

За даними джерел міжнародної агенції Reuters, рішення не містить гарантій надходження прибутків від активів РФ, як того вимагали США для їхньої участі в кредиті. США просили Євросоюз подовжити періоди, коли переглядаються та продовжуються санкції проти Росії, щоб надати більше гарантій їхнього збереження та надходження доходів від заморожених російських активів. Єврокомісія запропонувала подовжити цей період з шести до 36 місяців, але внести цю пропозицію на обговорення для її затвердження відмовилась Угорщина, яка раніше погрожувала повністю заблокувати кредит до виборів президента у США, які відбудуться в листопаді.

ЗМІ писали, що і без такого запобіжника США готові долучитися до надання кредиту, але в такому разі внесена ними сума буде меншою, ніж планувалося. За даними співрозмовників агентства, голосування в Європарламенті очікується 22 жовтня.