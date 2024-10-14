У ЄП зробили крок до виділення Києву до 35 млрд євро кредиту

Комітет з питань торгівлі Європарламенту підтримав надання Україні до 35 мільярдів євро кредиту, який компенсуватимуть за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Члени комітету з питань торгівлі Європарламенту підтримали пропозицію щодо виділення Україні до 35 мільярдів євро кредиту, який погашатимуть за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Рішення підтримав 31 депутат комітету, четверо голосували проти, повідомляється на сайті ЄП у понеділок, 14 жовтня.

Пропозиція щодо виділення грошей ще має бути розглянута на засіданні ЄП під час сесії 21-24 жовтня. У разі, якщо рішення буде схвалене, гроші будуть виплачені до кінця 2025 року. "Це внесок ЄС в рамках ініціативи "Великої сімки" (G7) щодо підтримки України у розмірі до 50 мільярдів доларів (приблизно 45 мільярдів євро) для задоволення нагальних фінансових потреб України в умовах жорстокої агресивної війни з боку Росії", - йдеться у пресрелізі ЄП.

Погашення цієї позики та позик від інших країн G7 відбуватиметься за рахунок надзвичайних надходжень від заморожених активів російського Центрального банку, і стане можливим завдяки Механізму кредитної співпраці з Україною, нещодавно створеному за пропозицією Єврокомісії.

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Україна розпоряджатиметься грошима на власний розсуд

Оскільки позика не є цільовою, Україна зможе використовувати ці гроші на власний розсуд. Як вказали в ЄП, надання кредиту залежить від незмінного зобов'язання України підтримувати ефективні демократичні механізми, поважати права людини, а також від подальших політичних умов, які будуть викладені в меморандумі про взаєморозуміння.

"Використання прибутків від знерухомлених російських активів є чітким сигналом, що тягар відновлення України має лягти на плечі тих, хто відповідальний за її руйнування, а саме на Росію", - наголосили в ЄП.

Пропозицію про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 35 мільярдів євро в рамках плану партнерів G7 щодо надання позики на суму до 50 мільярдів доларів (45 мільярдів євро) внесла у вересні Єврокомісія.

Наразі в ЄС перебувають близько 210 мільярдів євро активів Центрального банку Росії, які були заморожені в рамках санкцій, запроваджених через вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

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