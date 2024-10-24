В ЄС схвалили €35 млрд позики Україні за рахунок активів РФ

Рада ЄС схвалила виділення Україні до 35 мільярдів євро кредиту за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. Це - частка ЄС в рамках зобов'язань G7 щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту.

Рада Європейського Союзу схвалила виділення до 35 мільярдів євро кредиту та створення Механізму кредитної співпраці з Україною (ULCM). Він надає можливість Києву обслуговувати та погашати кредит країн "Групи семи" (G7) у розмірі 45 мільярдів євро або 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від заморожених російський активів. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, оприлюдненому пізно увечері у середу, 23 жовтня.

Очікується, що Україна отримає позику до кінця 2024 року.

Як уточнюється у повідомленні Ради ЄС, 95 відсотків надходжень, які були отримані центральними депозитаріями цінних паперів в ЄС після замороження російських суверенних активів, будуть виділені в бюджет ЄС і використані для Механізму кредитної співпраці з Україною. Решта - п'ять відсотків - і надалі виділятимуться Європейському фонду миру.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресію щодо України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною", - йдеться у повідомленні.

20 мільярдів кредиту з 50-ти виділить США

Напередодні президент США Джо Байден оголосив про рішення його країни виділити Україні 20 мільярдів доларів кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Ця сума - це частка США в рамках зобов'язань G7 щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту.

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