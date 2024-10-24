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ЕкономікаУкраїна

В ЄС схвалили €35 млрд позики Україні за рахунок активів РФ

Роман Губа
24 жовтня 2024 р.

Рада ЄС схвалила виділення Україні до 35 мільярдів євро кредиту за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. Це - частка ЄС в рамках зобов'язань G7 щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту.

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Купюри євро (ілюстративне фото)
Рада ЄС схвалила виділення Україні до 35 мільярдів євро кредиту за рахунок прибутків від заморожених активів РФФото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Рада Європейського Союзу схвалила виділення до 35 мільярдів євро кредиту та створення Механізму кредитної співпраці з Україною (ULCM). Він надає можливість Києву обслуговувати та погашати кредит країн "Групи семи" (G7) у розмірі 45 мільярдів євро або 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від заморожених російський активів. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, оприлюдненому пізно увечері у середу, 23 жовтня.

Очікується, що Україна отримає позику до кінця 2024 року.

Як уточнюється у повідомленні Ради ЄС, 95 відсотків надходжень, які були отримані центральними депозитаріями цінних паперів в ЄС після замороження російських суверенних активів, будуть виділені в бюджет ЄС і використані для Механізму кредитної співпраці з Україною. Решта -  п'ять відсотків - і надалі виділятимуться Європейському фонду миру.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресію щодо України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною", - йдеться у повідомленні.

20 мільярдів кредиту з 50-ти виділить США

Напередодні президент США Джо Байден оголосив про рішення його країни виділити Україні 20 мільярдів доларів кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Ця сума - це частка США в рамках зобов'язань G7 щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту.

Читайте також: Заморожені активи РФ: як G7 дасть Україні 50 млрд доларів


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