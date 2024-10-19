МВФ схвалив виділення Україні нового траншу в $1,1 млрд

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила п'ятий перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility Arrangement, EFF), що дозволить Україні незабаром отримати новий транш обсягом близько 1,1 мільярда доларів.

"Ці кошти спрямуємо на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру. Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому залучимо до державного бюджету більше ресурсів", - повідомив 18 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як ідеться у повідомленні МВФ, Україна досягла всіх критеріїв та цілей, встановлених за підсумками попереднього огляду її економіки. "Влада реалізувала попередні заходи для проведення огляду та виконала структурні контрольні показники, що стосуються податкових пільг, державних компаній, які постраждали від війни, митної реформи та управління державними інвестиціями, підкресливши свою незмінну відданість амбітному порядку денному реформ", - зазначили в МВФ.

У фонді повідомили, що в першій половині 2024 року економіка України "була стійкішою, ніж очікувалося, завдяки тривалому зростанню, помірній інфляції та достатнім резервам, підкріпленим значною зовнішньою підтримкою". Тим не менше, прогноз на решту року та 2025 рік погіршився з часу проведення четвертого огляду, переважно через тривалі атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру та невизначеність щодо війни.

Програма на 15,6 мільярда доларів

МВФ схвалив EFF загальним обсягом 15,6 мільярда доларів у березні 2023 року. Ці кошти Україна отримає у вигляді позик. Програма є частиною великого міжнародного пакета допомоги обсягом 115 мільярдів доларів, які Україна має отримати протягом чотирьох років.

Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати наступні транші. На першому етапі програми, розрахованому на 2023-2024 роки, уряд мав схвалити низку рішень, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності, припинення фінансування витрат бюджету за рахунок емісії тощо.

На другому етапі передбачаються ширші реформи для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та початку відбудови України, "а також підвищення стійкості та потужнішого довгострокового зростання, зокрема в контексті цілей вступу України до Європейського Союзу".

До державного бюджету України вже надійшло п'ять траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 7,6 мільярда доларів. У 2024 році програма EFF передбачає 5,4 мільярда доларів бюджетної допомоги Україні.