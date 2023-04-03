Україна отримала перший транш від МВФ у 2,7 мільярда доларів

Перший транш за новою програмою співпраці з МВФ вже надійшов до держбюджету України. Він складає 2,7 мільярда доларів. За рахунок цих коштів країна розраховує підтримати економічну стабільність.

39 хв. тому 39 хв. тому

39 хв. тому 39 хв. тому

До державного бюджету України у понеділок, 3 квітня, надійшов перший транш у розмірі 2,7 мільярда доларів в рамках програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомило міністерство фінансів.

"Завдяки наданим коштам ми спроможні й надалі зберігати економічну стабільність в Україні, а також забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, коментуючи надходження.

Читайте також: ВВП України впав майже на третину в 2022 році - мінекономіки

Програма на 15,6 мільярда доларів

Рада директорів МВФ затвердила програму EFF наприкінці березня. Вона розрахована на чотири роки, загальний розмір кредитування становить 15,6 мільярда доларів.

Програма розбита на два етапи. Перший, розрахований на 2023-24 роки, зосереджений на "збільшенні мобілізації доходів", зниженні інфляції та утриманні обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки валютних резервів, зазначають в мінфіні.

У МВФ перед остаточним схваленням програми підкреслювали, що на першому етапі має бути забезпечена фінансова стабільність, припинене фінансування витрат бюджету за рахунок емісії, продовжені антикорупційні реформи.

На другому етапі має бути зроблений фокус на реформах для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та початку відбудови України, "а також підвищення стійкості та потужнішого довгострокового зростання, зокрема в контексті цілей вступу України до Європейського Союзу".

Читайте також: Кредитори відстрочили виплати України за боргом до 2027 року