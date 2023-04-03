Україна отримала перший транш від МВФ у 2,7 мільярда доларів
Степан Смишляєв
39 хв. тому
Перший транш за новою програмою співпраці з МВФ вже надійшов до держбюджету України. Він складає 2,7 мільярда доларів. За рахунок цих коштів країна розраховує підтримати економічну стабільність.
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До державного бюджету України у понеділок, 3 квітня, надійшов перший транш у розмірі 2,7 мільярда доларів в рамках програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомило міністерство фінансів.
"Завдяки наданим коштам ми спроможні й надалі зберігати економічну стабільність в Україні, а також забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, коментуючи надходження.
Програма розбита на два етапи. Перший, розрахований на 2023-24 роки, зосереджений на "збільшенні мобілізації доходів", зниженні інфляції та утриманні обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки валютних резервів, зазначають в мінфіні.
На другому етапі має бути зроблений фокус на реформах для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та початку відбудови України, "а також підвищення стійкості та потужнішого довгострокового зростання, зокрема в контексті цілей вступу України до Європейського Союзу".