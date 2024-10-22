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Лондон дасть Україні $3 млрд на зброю за рахунок активів РФ

Дмитро Шварц
22 жовтня 2024 р.

Внесок Великобританії у кредит Україні від G7 на 50 мільярдів доларів, який покриватиметься за рахунок прибутків від заморожених на Заході російських активів, складе майже три мільярди доларів.

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, 10 жовтня 2024 року, Лондон
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Кір СтармерФото: Henry Nicholls/AP Photo/picture alliance

Великобританія оголосила у вівторок, 22 жовтня, що її внесок у кредит Україні від країн Групи семи (G7) на загальну суму 50 мільярдів доларів, який покриватиметься за рахунок прибутків від заморожених на Заході російських активів, складе майже три мільярди доларів.

На ППО та артилерію

"2,26 мільярда фунтів стерлінгів (2,93 мільярда доларів) є внеском Великобританії до програми надзвичайних кредитів G7 для України, в рамках якої 50 мільярдів доларів будуть надані на військові, бюджетні та відновлювальні потреби", - йдеться у повідомленні на сайті британського уряду та додається, що внесок Британії призначений саме для бюджетної підтримки військових витрат України та "дозволить українцям інвестувати в ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль проти Росії, таке як протиповітряна оборона, артилерія та більш широка технічна підтримка".

"Ця допомога є додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі трьох мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку прем'єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді", - йдеться у заяві уряду Британії.

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