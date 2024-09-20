Кредит від G7 на $50 млрд: частка ЄС складе до 35 млрд євро

ЄС надасть Україні до 35 мільярдів у рамках зобов'язань G7 щодо використання доходів від заморожених на Заході активів РФ, заявила Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві.

У рамках зобов'язань країн Групи семи (G7) щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту, який покриватимуть з доходів від заморожених на Заході російських активів, частка Європейського Союзу складе до 35 мільярдів євро. Про це повідомила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час візиту до Києва в п'ятницю, 20 вересня.

"Безперервні російські атаки означають, що Україна потребує постійної підтримки з боку ЄС. Європейська Комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України", - написала вона в соціальній мережі X.

Під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу голова Єврокомісії висловила впевненість, що країни ЄС зможуть "дуже швидко" надати ці кошти.

"Дуже важливо, що ця позика надійде напряму до вашого державного бюджету. Це покращить макрофінансову стабільність України і це забезпечить вас значним і дуже потрібним фіскальним простором. Ви самі вирішуватиме, яким чином найкраще використати ці кошти, що дає вам максимальну гнучкість для забезпечення ваших потреб. Це дасть вам більше національних ресурсів, щоб зміцнити, наприклад, ваші військові можливості і захиститися від російської агресії", - наголосила фон дер Ляєн.

Зеленський розповів, як Україна використає кошти

Зеленський, відповідаючи на брифінгу на запитання, на що Україна планує витратити цей кредит, зазначив, що кошти підуть передусім на енергетику, бомбосховища в закладах освіти, а також на зброю, передусім українського виробництва, та на західні засоби протиповітряної оборони.

Він повідомив, що зустріч фон дер Ляєн була "максимально змістовною", і що її пріоритетом була оборона України та тиск на Росію за розв'язану нею війну, захист та відновлення значно пошкодженої російськими ударами української енергетичної інфраструктури.

"Сьогодні ми детально обговорили, що може бути зроблено разом, яке обладнання потрібне, і які на це потрібні кошти. Оперативність реалізації наших домовленостей має визначальне значення", - наголосив президент.