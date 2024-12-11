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Bloomberg: США готують нові санкції щодо експорту нафти з РФ

Олександр Куницький
11 грудня 2024 р.

Перед поверненням на пост президента Дональда Трампа, адміністрація Байдена "відкрита до агресивніших дій" щодо Росії, пише агентство Bloomberg.

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Російський танкер
США розглядають можливість запровадження нових санкцій щодо експорту нафти з Росії - BloombergФото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження нових, жорсткіших санкцій щодо торгівлі російською нафтою , щоб посилити тиск на Кремль напередодні повернення в Білий дім Дональда Трампа. Про це в середу, 11 грудня, пише агентство Bloomberg.

Деталі можливих нових обмежень поки розробляють, але, як повідомили в розмові з Bloomberg кілька людей, знайомих із питанням, санкції можуть торкнутися експорту нафти з РФ.

Адміністрація Байдена також розглядає санкції щодо "тіньового" флоту РФ

Адміністрація Байдена довго не наважувалася на цей крок, особливо напередодні президентських виборів, побоюючись зростання цін на енергоресурси, зазначає агентство. Однак із падінням цін на нафту і зростанням побоювань, що Трамп може спробувати змусити Україну укласти швидку угоду з Росією, адміністрація Байдена "тепер відкрита до агресивніших дій", повідомили джерела Bloomberg.

Адміністрація Байдена також розглядає можливість запровадження нових санкцій щодо "тіньового" танкерного флоту, який Росія використовує для транспортування своєї нафти. За словами співрозмовників агентства, нові обмеження можуть бути представлені вже найближчими тижнями. Крім того, аналогічних заходів до кінця року планує вжити Євросоюз.

Представники Ради національної безпеки США і міністерства фінансів відмовилися від коментарів, пише Bloomberg.

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Такі обмеження можуть спричинити різке зростання цін на нафту, спричинивши глобальну економічну напругу, зауважує Bloomberg. Нині світовий еталонний сорт нафти Brent торгується нижче 75 доларів за барель у порівнянні з ціною у понад 120 доларів за кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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