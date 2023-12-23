Байден підписав оборонний бюджет з $300 млн Україні
Президент США Джо Байден підписав 22 грудня оборонний бюджет з рекордними видатками в розмірі 886 мільярдів доларів, повідомляється на сайті Білого дому.
Закон регулює широкий спектр питань - від підвищення зарплат військовослужбовцям, закупівлі кораблів і літаків до підтримки іноземних партнерів.
Він передбачає виділення Україні 300 мільйонів доларів допомоги - з Ініціативи безпекової допомоги, дію якої продовжили до кінця 2026 року.
Як зауважує Reuters, ця сума невелика порівняно з 61 мільярдом доларів, які Байден просив Конгрес виділити Україні. Республіканці відмовляються схвалити цей запит, поки демократи не погодяться на значне посилення американсько-мексиканського кордону.
Днями в міністерстві оборони США повідомили, що наявні кошти на допомогу Україні вичерпаються до 30 грудня. Питання надання подальшої допомоги Україні конгресмени розглянуть вже після канікул - з 9 січня.