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Байден підписав оборонний бюджет з $300 млн Україні

Анастасія Шепелева
23 грудня 2023 р.

Оборонний бюджет США регулює широкий спектр питань - від підвищення зарплат військовим до допомоги партнерам. Україні виділять 300 мільйонів доларів. Це значно менше, ніж президент просив у конгресменів.

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Президент США Джо Байден
Джо БайденФото: Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден підписав 22 грудня оборонний бюджет з рекордними видатками в розмірі 886 мільярдів доларів, повідомляється на сайті Білого дому.

Закон регулює широкий спектр питань - від підвищення зарплат військовослужбовцям, закупівлі кораблів і літаків до підтримки іноземних партнерів.

Він передбачає виділення Україні 300 мільйонів доларів допомоги - з Ініціативи безпекової допомоги, дію якої продовжили до кінця 2026 року.

Як зауважує Reuters, ця сума невелика порівняно з 61 мільярдом доларів, які Байден просив Конгрес виділити Україні. Республіканці відмовляються схвалити цей запит, поки демократи не погодяться на значне посилення американсько-мексиканського кордону.

Днями в міністерстві оборони США повідомили, що наявні кошти на допомогу Україні вичерпаються до 30 грудня. Питання надання подальшої допомоги Україні конгресмени розглянуть вже після канікул - з 9 січня.

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