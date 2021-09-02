Оксана Маркарова - українська економістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оксана Маркарова".

Оксана Маркарова обіймала посаду міністра фінансів України в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука. З лютого 2021 року Оксана Маркарова є послом України в Сполучених Штатах Америки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.