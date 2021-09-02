Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова - українська економістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оксана Маркарова".

Оксана Маркарова обіймала посаду міністра фінансів України в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука. З лютого 2021 року Оксана Маркарова є послом України в Сполучених Штатах Америки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський узяв участь у відкритті Українського дому в США

Зеленський узяв участь у відкритті "Українського дому" в США 02.09.2021

У столиці США Вашингтоні за участі президента України Володимира Зеленського відкрили "Український дім".
Володимир Зеленський розпочав візит до США

Володимир Зеленський розпочав візит до США 31.08.2021

Під час офіційного візиту в США президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії, повідомила посолка України Оксана Маркарова.
Зеленський призначив Маркарову посолкою України в США

Зеленський призначив Маркарову посолкою України в США 25.02.2021

Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, одним з основних завдань Оксани Маркарової на посаді стане організація візиту президента США Джо Байдена в Україну.
Кандидатуру Маркарової запропоновано на посаду посла України в США

Кандидатуру Маркарової запропоновано на посаду посла України в США 20.11.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що кандидатуру ексміністерки фінансів Оксани Маркарової запропоновано на посаду посла України в США.
Уряд України запустив програму доступного кредитування бізнесу

Уряд України запустив програму доступного кредитування бізнесу 03.02.2020

Уряд України оголосив про запуск програми доступного кредитування бізнесу, а також відзвітував про створення спеціального сайту, де можна дізнатися, чи підходить підприємець під параметри програми.
Верховна Рада посилила боротьбу з відмиванням коштів

Верховна Рада посилила боротьбу з відмиванням коштів 06.12.2019

За ухвалення змін до відповідного законопроєкту в другому читанні проголосували 246 народних обранців. У мінфіні кажуть, що ухвалення цього законопроєкту є частиною міжнародних зобов'язань України.
Уряд України ухвалив проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання

Уряд України ухвалив проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання 04.11.2019

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання у Верховній Раді. Також уряд скоротив чисельність працівників райдержадміністрацій.
Верховна Рада прийняла в роботу проєкт держбюджету на 2020 рік

Верховна Рада прийняла в роботу проєкт держбюджету на 2020 рік 20.09.2019

У Верховній Раді презентували підготовлений і внесений Кабінетом Міністрів проєкт державного бюджету на 2020 рік.

Як у попередників. Що відомо про проєкт бюджету на 2020 рік

Як у попередників. Що відомо про проєкт бюджету на 2020 рік 18.09.2019

Запропонований новим урядом бюджет принципово не відрізняється від кошторисів попередників, але його подання у Верховну Раду може бути лише дотриманням формальностей, припускають експерти.
Новий Кабмін: уряд технократів з рюкзаком Авакова

Новий Кабмін: уряд технократів з "рюкзаком Авакова" 30.08.2019

Економісти та політологи загалом позитивно оцінюють новий український уряд, утім, не обійшлося і без певних застережень і критики.
Верховна Рада затвердила уряд і попередньо скасувала недоторканність

Верховна Рада затвердила уряд і попередньо скасувала недоторканність 29.08.2019

Депутати проголосували за запропонований українським прем'єром Гончаруком склад уряду. У ньому залишилося двоє попередників: Аваков і Маркарова. Також було попередньо схвалено скасування недоторканності нардепів.
Володимир Зеленський затвердив новий склад РНБО

Володимир Зеленський затвердив новий склад РНБО 31.05.2019

Володимир Зеленський призначив новий склад Ради нацбезпеки та оборони. Крім нього, до РНБО увійшли голова та заступники його адміністрації, секретар, міністерка фінансів, перший заступник голови СБУ і начальник Генштабу.
Порошенко просить НБУ гарантувати безперебійну роботу Приватбанку

Порошенко просить НБУ гарантувати безперебійну роботу "Приватбанку" 19.04.2019

Петро Порошенко звернувся до Нацбанку з проханням укомплектувати філії "Приватбанку" готівкою і забезпечити їхню безперешкодну роботу.
Держбюджет України 2019: у рамках, але й з передвиборчими забаганками

Держбюджет України 2019: "у рамках", але й з передвиборчими забаганками 23.11.2018

Під покровом ночі депутати Верховної Ради ухвалили державний бюджет на 2019-й рік. Хоча й не без передвиборчих забаганок, бюджет цього разу вийшов доволі виваженим, зауважують експерти.
Кабмін затвердив стратегію управління держборгом

Кабмін затвердив стратегію управління держборгом 22.08.2018

Український уряд має намір поступово скоротити державний борг до 49 відсотків ВВП країни до 2020 року.
Офіс зі сприяння інвестиціям: акціонізм чи реальна допомога?

Офіс зі сприяння інвестиціям: акціонізм чи реальна допомога? 17.08.2016

До першого вересня український уряд обіцяє створити офіс зі сприяння інвестиціям на базі досвіду західних країн. Чи вірять в успіх роботи цієї структури експертні та бізнесові кола, з'ясовувала DW.
Інші статті