Зеленський узяв участь у відкритті "Українського дому" в США

Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки взяли участь у відкритті "Українського дому" в Вашингтоні. Про це в четвер, 2 вересня, повідомив Офіс президента.

Звертаючись до лідерів української громади у США, Зеленський зазначив, що завдяки українцям, які мешкають у цій країні, територія України простягається аж до Сполучених Штатів. Президент привітав з відкриттям закладу посолку України в США Оксану Маркарову, яка опікувалася реалізацією цього проєкту.

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У свою чергу, Маркарова написала в Facebook, що "Український дім" буде "місцем зустрічі ідей, дискусій та просування українських наративів, місцем, де тисячолітня історія нашої великої країни і її не менш велике модерне майбутнє буде зустрічати всіх відвідувачів".

Зеленський назвав відкриття "Українського дому" знаковим завершенням свого перебування в Вашингтоні. Він відзначив високий рівень підготовки нинішнього візиту, що був наповнений багатьма важливими зустрічами, зокрема з президентом Джозефом Байденом, міністрами оборони та енергетики США.

Глава держави наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Стратегічне партнерство двох держав і надалі зміцнюватиметься, і українська громада у США відіграватиме значну роль у цьому процесі, зазначив Зеленський.