Зеленський призначив Маркарову посолкою України в США

Володимир Зеленський у четвер, 25 лютого, підписав указ про призначення Оксани Маркарової на посаду надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки. Текст указу оприлюднено на сайті президента.

Під час зустрічі з Маркаровою з нагоди призначення Зеленський наголосив, що Маркаровій необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента США Джо Байдена, йдеться у повідомленні на сайті президента України. Також Зеленський акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль із деокупації Криму.

Окрему увагу президент приділив необхідності посилення санкцій США проти РФ, зокрема стосовно проєкту "Північний потік-2". Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.

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"Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: в залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, в просуванні українського експорту та обстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю", - сказав Зеленський.

Візит Джо Байдена в Україну

Також, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, одним з основних завдань Маркарової стане організація візиту Джо Байдена в Україну.

"Топ-завданням для неї є організація візиту президента США в Україну. Ми не приймали президента США з 2008 року, і, враховуючи динаміку нашого партнерства і роль, яку США відіграли в Україні з 2014 року, я вважаю, що нині саме час зробити це, особливо з огляду на те, що це дуже особливий рік для України", - зазначив Кулеба.

Про отримання агреману на призначення ексміністерки фінансів України Оксани Маркарової послолкою України в США стало відомо наприкінці грудня 2020 року.

Нагадаємо, що Маркарова працювала в міністерстві фінансів з 2015 року, а з червня 2018 року до березня 2020 року - керувала відомством.