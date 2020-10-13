Кандидатуру Маркарової запропоновано на посаду посла України в США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 20 листопада, підтвердив, що запропонував кандидатуру ексміністерки фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України в США.

"Факти, а не плутані чутки про нового посла України в США. 1. Нинішній посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував. 2. Кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової", - написав Кулеба на сторінці у Facebook.

Він додав, що процедуру її оформлення вже розпочато, але це потребує певного часу. Також Кулеба закликав судити про призначення "за підписаним указом президента, а не публікаціями в пресі". "У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, зокрема в Держдепі та міністерстві фінансів, і в МВФ. Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також у тому, що Маркарова буде перша в історії пані посол України в США. Це безумовні плюси", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що Маркарова працювала в міністерстві фінансів з 2015 року, а з червня 2018 року до березня 2020 року вона керувала міністерством. У червні 2020 року Маркарова повідомила, що займеться просуванням Фундації розвитку ринку капіталу, а також повернеться у бізнес.