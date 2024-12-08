США виділяють Україні ще майже $1 млрд військової допомоги

Київ отримає безпілотники та боєприпаси до систем HIMARS, а також обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування та ремонту артилерійських систем, танків та бронетехніки.

Сполучені Штати Америки в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) виділили Києву черговий пакет військової допомоги орієнтовною вартістю 988 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті міністерства оборони США у суботу, 7 грудня, до 22-го за ліком пакету допомоги в рамках USAI містяться, зокрема, боєприпаси до високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARSта безпілотники.

Окрім цього, Київ отримає від Вашингтона обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування та ремонту артилерійських систем, танків та бронетехніки.

Нагадаємо, що 2 грудня міністерство оборони США офіційно підтвердило надання Україні партії військової допомоги орієнтовною вартістю 725 мільйонів доларів.

Своєю чергою, видання The Guardian у публікації від 6 грудня повідомило про те, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена "в останню хвилину" розробила стратегію для зміцнення військової позиції України, що включає "лавину" військової допомоги та нові широкі санкції проти Росії.

Зокрема, пише The Guardian, радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі з керівником Офісу президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмакому у США пообіцяв надати Збройним силам України (ЗСУ) "сотні тисяч додаткових артилерійських боєприпасів, тисячі ракет і сотні бронемашин до середини січня", тобто, до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.