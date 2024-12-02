Зеленський просить Шольца посилити ППО України

Україна негайно потребує додаткових систем ППО для захисту цілої низки важливих об’єктів, сказав Зеленський після зустрічі з Шольцом у Києві.

Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Відповідний заклик Зеленський озвучив у понеділок, 2 грудня, під час спільної пресконференції з Шольцом після їхньої зустрічі в Києві, куди раніше цього дня Шольц прибув з візитом.

"Ми зараз шукаємо захист для 20 спеціальних об'єктів. (Нинішній. - Ред.) захист недостатній через масовані (російські. - Ред.) ракетні удари", - пояснив Зеленський, якого цитує інформагенція dpa.

Водночас Зеленський не став деталізувати, про які саме об'єкти, які потребують захисту, йдеться, однак дав зрозуміти, що це - дуже серйозне питання для Києва. На тлі цього президент України наголосив на німецькому внеску в постачанні систем протиповітряної оборони, як-от Patriot, Iris-T, та інших.

"Німеччина дала Україні більшу частину своїх систем протиповітряної оборони", - підкреслив глава української держави. Тож Зеленський ще раз подякував Шольцу та Німеччині за цю допомогу. "Це історичний внесок Німеччини у захист життів", - зазначив він.

Постійні російські атаки вимагають подальшого посилення ППО України

Однак постійні російські атаки вимагають подальшого посилення ППО України. Так, Зеленський нагадав про атаку російського безпілотника в Тернополі на заході України минулої ночі, в результаті чого одна людина загинула і троє отримали поранення.

"Тільки за одну цю осінь російська армія використала 347 ракет різних типів проти наших людей. Більшість ракет - по цивільних об’єктах. Значну частину ракет нам вдалося збивати, в тому числі балістичні. Сьогодні ми з канцлером говорили про додаткове посилення українського повітряного щита, про системи ППО, з якими Німеччина нам допомагає", - сказав Зеленський, якого цитує "Укрінформ" .

Президент України також закликав Шольца й решту союзників України не зменшувати загальну підтримку з огляду на майбутню зміну влади в США. "Для нас є принциповим, що Німеччина, як лідер, не зменшить цю підтримку в наступному році, не зменшить свою фінансову підтримку - і це буде правильним сигналом для всіх інших наших партнерів", - переконаний українськи президент.

Шольц оголошував Україні військову допомогу на 650 млн євро

Раніше цього дня Шольц заявив про виділення Україні військової допомоги на 650 мільйонів євро. Однак згодом речник міністерства оборони ФРН уточнив, що ця оголошена Шольцом військова допомога є частиною обіцяного ще в жовтні великого пакета допомоги загальною вартістю 1,4 млрд євро. "Ідеться про поставки, оголошені ще в жовтні цього року в рамках пакета на 1,4 мільярда євро", - сказав речник відомства.

Поставки у грудні міститимуть системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки Leopard 1 та розвідувальні і бойові безпілотні літальні апарати. "Зима не за горами, тож будуть і зимове обладнання, і зимове спорядження, а також засоби обігріву", - додав речник міноборони.

Водночас Шольц уточнив під час пресконференції з Зеленським, що вже в грудні Україна отримає від Німеччини додаткові пускові до ЗРК Patriot, а також значне число самохідних зенітних установок Gepard.

Цьогоріч Німеччина надала Києву допомоги на вісім мільярдів євро. Загалом з початку повномасштабної війни Росії проти України ФРН підтримала Україну на 28 мільярдів євро, повідомляли раніше в Берліні.

Візит Шольца до Києва

Нагадаємо, канцлер ФРН прибув до Києва вперше за два з половиною роки. Вранці 2 грудня канцлер Німеччини разом з Зеленським відвідали поранених українських військових у київському шпиталі. Серед візаві Шольца були й ті, хто на війні втратив кінцівки. Під час цього візиту Зеленський вручив військовим нагороди.

Також Зеленський і Шольц вшанували пам'ять загиблих героїв України на Майдані Незалежності. Лідери України та Німеччини поклали квіти до народного меморіалу полеглим героям на Майдані.