Дрон влучив в житловий будинок у Тернополі: загинула людина

100 мешканців п'ятиповерхівки у Тернополі евакуювали. На Києвом вночі 2 грудня ППО збила два десятки російських дронів.

Російський безпілотник у ніч проти понеділка, 2 грудня, влучив у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів Тернополя. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), загинула одна людина, троє дістали поранень, 100 мешканців евакуйовані.

"Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", - ідеться в повідмленні ДСНС у Telegram.

Над Києвом знешкодили два десятки безпілотників

Цієї ночі українські військові виявили і знешкодили в різний спосіб близько двох десятків російських безпілотників, які потенційно загрожували Києву. Про це у Telegram повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години. Дронів було чимало. І заходили вони як раніше - хвилями і з різних напрямків", - написав очільник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, у столиці без руйнувань і постраждалих.

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Росія атакувала вночі 110 дронами

У ніч на 2 грудня Росія атакувала Україну 110 ударними безпілотниками типу Shahed, а також інших типів. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що станом на ранок підтверджено збиття 52 російських БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

"50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 - вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку росії та Білорусі, ще один - в повітрі", - зазначили в ПС ЗСУ.