  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Зеленський обурився кількістю західних деталей у зброї РФ

Степан Смишляєв
2 листопада 2024 р.

У "шахедах", які РФ випустила по Україні в жовтні, нараховувалось понад 170 тисяч іноземних компонентів, заявив Володимир Зеленський. Він закликав посилити боротьбу з обходом санкцій Росією.

https://p.dw.com/p/4mWQS
Президент України Володимир Зеленський
У "шахедах", які РФ випустила по Україні в жовтні, було понад 170 тисяч іноземних деталей, заявив Володимир ЗеленськийФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

У більш ніж двох тисячах ударних дронівтипу "Shahed", які російські війська випустили по Україні у жовтні, нараховувались тисячі компонентів, які постачаються в РФ з-за кордону, заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні у суботу, 2 листопада.

"Така кількість "шахедів" - це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори і багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор", - зазначив він.

"Мікровнески у російський терор"

За словами Зеленського, ці деталі РФ отримує від компаній з Китаю, Європи та Америки. "Багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливості обходити санкції", - наголосив він.

Президент додав, що так само це стосується і російських ракет, кожна з яких містить компоненти з інших країн. "Боротися проти російських ударів - це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій - це злочин проти людей і світу", - зазначив Зеленський.

Читайте також: РФ купує тисячі компонентів для винищувачів за кордоном - ЗМІ

На його переконання, схеми обходу санкцій дозволяють Росії "допомагати нарощувати м'язи режимам в Ірані та Північній Кореї". "Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати", - наголосив президент.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Активісти Greenpeace намагаються перешкодити руху російського нафтового танкера, квітень 2022 року

Західні санкції проти Росії та Ірану: наскільки вони ефективні

Західні санкції проти Росії та Ірану: наскільки вони ефективні

Дія західних санкцій на Росію та Іран обмежена, але альтернативи їм немає, кажуть експерти.
Політика29 квітня 2024 р.
Гіперзвукова ракета "Кинджал" на борту російського винищувача МіГ-31 (фото з архіву)

Випускати "Кинджали" Росії допомагають європейські фірми - ЗМІ

Випускати "Кинджали" Росії допомагають європейські фірми - ЗМІ

Виробники "Кинджалів" досі не потрапили під санкції та імпортують напряму з ЄС обладнання і компоненти для ракет. Особливо багато постачань - з Німеччини, пише The Insider.
Конфлікти26 жовтня 2023 р.
Штабквартира Єврокомісії, Брюсель

ЄС затвердив кримінальну відповідальність за обхід санкцій

ЄС затвердив кримінальну відповідальність за обхід санкцій

Рада ЄС затвердила директиву, яка запроваджує кримінальні покарання за порушення та обхід санкцій. Порушників штрафуватимуть, а в окремих випадках їм загрожує позбавлення волі.
Політика12 квітня 2024 р.