Зеленський обурився кількістю західних деталей у зброї РФ

У "шахедах", які РФ випустила по Україні в жовтні, нараховувалось понад 170 тисяч іноземних компонентів, заявив Володимир Зеленський. Він закликав посилити боротьбу з обходом санкцій Росією.

У більш ніж двох тисячах ударних дронівтипу "Shahed", які російські війська випустили по Україні у жовтні, нараховувались тисячі компонентів, які постачаються в РФ з-за кордону, заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні у суботу, 2 листопада.

"Така кількість "шахедів" - це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори і багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор", - зазначив він.

"Мікровнески у російський терор"

За словами Зеленського, ці деталі РФ отримує від компаній з Китаю, Європи та Америки. "Багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливості обходити санкції", - наголосив він.

Президент додав, що так само це стосується і російських ракет, кожна з яких містить компоненти з інших країн. "Боротися проти російських ударів - це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій - це злочин проти людей і світу", - зазначив Зеленський.

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На його переконання, схеми обходу санкцій дозволяють Росії "допомагати нарощувати м'язи режимам в Ірані та Північній Кореї". "Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати", - наголосив президент.