Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні

Відразу після неанонсованого прибуття до Києва канцлер ФРН оголосив, що до кінця грудня Берлін поставить Україні зброї на 650 млн євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у понеділок, 2 грудня, прибув до столиці України вперше за останні два з половиною роки. Після прибуття на центральний вокзал Києва Шольц оголосив подальші поставки озброєнь в Україну на суму 650 мільйонів євро до кінця грудня.

"Я хочу чітко заявити тут, на місці, що Німеччина є найсильнішим прихильником України в Європі", - наголосив він і додав, що Україна може покластися на Німеччину. "Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", - цитують Шольца ЗМІ.

За словами канцлера ФРН, його візит є знаком солідарності з країною, яка вже понад 1000 днів "героїчно протистоїть нещадній російській агресії".

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