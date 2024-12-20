ЄC планує додатково виділити Україні 30 мільярдів євро

У 2025 році планується виділити Україні ще 30 мільярдів євро фінансової допомоги, заявив голова Євроради Антоніу Кошта після саміту ЄС у Брюсселі.

Європейський Союз виділить Україні у 2025 році ще 30 мільярдів євро додаткової допомоги, повідомив голова Європейської ради Антоніу Кошта після саміту ЄС, що відбувся в Брюсселі 19 грудня, передає агентство Reuters. У роботі саміту взяв участь і президент України Володимир Зеленський.

Двома днями раніше Reuters повідомляв із посиланням на джерела, що до цієї суми увійдуть близько 18 мільярдів євро, отриманих як прибуток від заморожених російських активів, а ще приблизно 12,5 мільярда євро виділять додатково з Європейського фонду миру (ЄФМ).

30 мільярдів євро ЄС виділить на додаток до 130 мільярдів, які вже надав Україні з початку російського вторгнення.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що його країна ветувала рішення ЄС про виділення Україні 6,5 мільярда євро військової допомоги з ЄФМ. А верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що з 2025 року Євросоюз почне надавати Україні по 1,5 мільярда євро на місяць.

Мінфін: У 2025 Україні від Заходу потрібно 15 мільярдів доларів

Ще наприкінці липня міністр фінансів України Сергій Марченко казав, що на тлі продовження війни Україні знадобиться від Заходу у 2025 році додаткове фінансування на 12-15 мільярдів доларів. За його словами, такі прогнози відповідають обговоренням, що йдуть з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Міністр додав, що і сама Україна робить внесок у пошук додаткових коштів для компенсації дефіциту бюджету, зокрема, підвищуючи податки.

Як повідомляло в липні агентство dpa з посиланням на дані українського мінфіну, кожен день війни обходиться Україні в 120 мільйонів євро, а щомісячні витрати на сферу оборони та безпеки становлять 3,7 мільярда євро.