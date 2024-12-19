Зеленський назвав умову транзиту газу до Європи

Контракт на транзит російського газу закінчується наприкінці року і Україна не продовжуватиме його, заявив президент України Володимир Зеленський. Однак транзит із РФ можливий за однієї умови.

Україна може обдумати можливість транзиту газу до Європи за умови, що гроші не сплачуватимуться Росії до завершення війни, заявив у четвер, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі.

"Якщо європейська країна хоче отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до завершення війни - можна думати (про транзит - Ред.). Але знов таки: ми не дамо можливості додаткових заробітків РФ на цій війні", - наголосив президент.

При цьому Зеленський підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" щодо транзиту російського газу до Європи. "Ми не будемо давати можливості додаткові мільярди заробляти на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, в кінці-кінців стане - питання завтра або через місяць, рік - залежною від РФ. Це їхня політика. Тому російський газ транзитувати ми не будемо", - зауважив український лідер.

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Зеленський виключив транзит газу інших країн за рахунок закупівель в РФ

Водночас Зеленський наголосив, що Київ не погодиться прокачувати газ інших країн, якщо вони покриватимуть ці постання російським газом. "Ми не хочемо гратись, коли буде інша країна, яка отримує від Росії газ, а потім транзитує свій газ. Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні і продовжувати передавати гроші Росії", - сказав він, наголосивши, що повідомив про це словацькому прем’єру Роберту Фіцо.

Як повідомлялося, влітку 2024 року азербайджанський президент Ільхам Алієв ідею озвучив прокачування до ЄС спочатку російською, а потім українською територією азербайджанського газу. Щоправда, в Азербайджану, який нарощує зараз поставки в ЄС Південним газовим коридором через Грузію і Туреччину і далі газогоном TAP, навряд чи знайдуться вільні обсяги газу в таких масштабах.

Тож цілком імовірно, що ті кубометри, які Азербайджан постачатиме через Україну в Європу, йому доведеться покривати закупівлями в Росії. У результаті справа може звестися до схеми, за якої європейські компанії отримуватимуть формально азербайджанський газ, але насправді українським транзитом підуть ті самі молекули російського газу.

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Нагадаємо, незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України, що триває з 2022 року, газ з РФ продовжує надходити до Європи через українську територію за умовами договору, укладеного між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом" п'ять років тому. Термін дії угоди добігає кінця в грудні 2024 року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не продовжить угоду з "Газпромом". Тим часом Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС серйозно скоротив свою залежність від російського газу за час війни Росії проти України та готовий повністю відмовитися від нього.