Як Австрія позбулася залежності від Газпрому?

Зупинивши постачання найдавнішому партнеру в ЄС, Росія дала австрійському нафтогазовому концерну ідеальну нагоду вирватися з контракту, який довелося б виконувати до 2040 року.

Австрія нарешті повністю спекалася давньої залежності від "Газпрому". У цьому суть оприлюдненого ввечері 11 грудня 2024 року рішення австрійського нафтогазового концерну OMV розірвати єдиний контракт з російською державною компанією. Залежність Австрії полягала останнім часом, всупереч широко поширеній думці, не в тому, що Альпійська республіка не могла знайти інших постачальників природного газу, а саме в цьому довгостроковому контракті, який вона мала б виконувати до 2040 року - або платити Росії багатомільярдний штраф.

Концерн OMV готувався до цього дня три роки

Однак у Відні чітко прорахували кроки "Газпрому" і скористалися очікуваною реакцією Москви, щоб вчинити давно намічене. OMV забезпечив собі бездоганне юридичне обґрунтування розірвання контракту - і поквапився анулювати кабальний договір, навіть не чекаючи другої нагоди, що, швидше за все, настала б на самому початку наступного року. Мабуть, керівництво австрійського концерну намагалося ще у 2024 році остаточно закрити тему співпраці з Росією, щоб у фінансовій звітності за 2025 рік вона взагалі вже більше не з'являлася.

"OMV більше не має жодних контрактів з Gazprom Export про постачання і жодної ділової активності в Росії", - не без гордості заявив концерн в оприлюдненому 11 грудня повідомленні для преси. І наголосив, що тим самим істотно знизив потенційні ризики. Це, безсумнівно, сподобається акціонерам цієї напівдержавної компанії, що водночас є найбільшим в Австрії публічним акціонерним товариством.

Штаб-квартира нафтогазового концерну OMV у Відні Фото: OMV Aktiengesellschaft

У тому ж повідомленні вказується, що OMV протягом трьох років (іншими словами: фактично з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України) "безперервно і послідовно" втілював стратегію диверсифікації постачальників і шляхів доставки.

Приміром, у 2023 році австрійський концерн уклав додатковий п'ятирічний договір про постачання газу з норвезькою компанією Equinor, забронював на тривалий термін регазифікаційні потужності на терміналі з прийому скрапленого природного газу (СПГ) в нідерландському Роттердамі, законтрактував газотранспортні потужності на трубопроводах в Німеччині та Італії для доставки в Австрію імпортованого через СПГ-термінали палива, а також ухвалив остаточне інвестиційне рішення про освоєння великого Чорноморського родовища газу біля узбережжя Румунії.

Специфічний контракт з "Газпромом"

Проте в нинішньому році частка поставок "Газпрому" в газовому імпорті Австрії як і раніше нерідко перевищувала 80 відсотків. Унаслідок чого могло постати враження, що цій країні без російського газу просто не вижити. Насправді керівництво OMV діяло суто прагматично: поки з РФ йде відносно дешеве паливо, його треба купувати, тим більше що концерн і без того був зобов'язаний це робити.

Адже укладений в 2006-му, а у 2018 році подовжений до 2040 року довгостроковий контракт містив типове для "Газпрому" правило "бери або плати", згідно з яким покупець зобов'язується повністю оплатити прописаний в договорі обсяг навіть в тому разі, якщо насправді він взяв менше.

Жовтень 2018 року. Колишній голова правління OMV Райнер Зеле і глава "Газпрому" Олексій Міллер підписали чергову домовленість у присутності канцлера Австрії і президента РФ Фото: GEORG HOCHMUTH/picturedesk/APA/picture alliance

Повторимо: у неможливості на законних підставах вийти з цього договору, не зазнавши величезних фінансових збитків через неминучі штрафи, і полягала справжня залежність Австрії від "Газпрому". Це було пов'язано з підступно сформульованими російською стороною умовами контракту, про що DW свого часу докладно писала в окремій статті.

Єдина надія позбутися необхідності ще 15 років купувати газ у Росії й тим самим поповнювати держбюджет країни-агресора полягала в тому, що російський постачальник зі свого боку порушить договір. Місяць тому "Газпром" саме це і зробив.

Через 230 млн євро "Газпром" втратив найдавнішого клієнта

Увечері 13 листопада OMV повідомив, що виграв в арбітражному суді позов до "Газпрому". Судова суперечка стосувалася нерегулярних поставок газу компанією Gazprom Export в Австрію через Німеччину у 2022 році, а також повного припинення цих поставок у вересні того ж року (до диверсій на двох "Північних потоках"). Суд присудив австрійському концерну компенсацію у 230 млн євро, і той на законних підставах негайно виконав дане рішення, взявши належні йому гроші з тих коштів, які повинен був перерахувати "Газпрому" за поставлений в жовтні газ.

У відповідь "Газпром" 16 листопада о 6 ранку за середньоєвропейським часом припинив постачати газ OMV, про що австрійський концерн нагадав тепер у повідомленні для преси. Тим самим російська компанія дала своєму найдавнішому західноєвропейському клієнту ідеальний, легко доказуваний в арбітражному суді привід розірвати контракт через те, що партнер порушив умови договору.

У Відні чекали припинення українського транзиту

Власне, саме до такого розвитку подій OMV і готувався, тільки до рішення арбітражного суду він виходив з того, що привід з'явиться після 31 грудня 2024. Цього дня спливає термін дії угоди між Україною і Росією про український транзит російського газу, і Київ завчасно попередив, що не буде її подовжувати. У Відні дивилися на таку перспективу не стільки з побоюваннями, скільки з надіями, про що недвозначно свідчили заяви голови правління OMV Альфреда Штерна (Alfred Stern).

Голова правління OMV Альфред Штерн Фото: Timothy Coleman

Так, в кінці серпня він наголошував, що наполягатиме на виконанні пункту контракту, згідно з яким точкою передачі газу записано словацько-австрійський кордон. Іншими словами, якщо "Газпром" запропонує постачати газ в Австрію через Угорщину, яка отримує газ з РФ по другій нитці "Турецького потоку", то OMV від такого варіанту відмовиться. А потрапити до Словаччини інакше, ніж транзитом через Україну, російський газ не може. Коротше, Штерн свідомо ставив фактично нездійсненні умови, тож зрив поставок "Газпромом" був майже гарантований.

Однак австрійському концерну, як бачимо, не довелося чекати новорічної ночі: рішення арбітражного суду і реакція на нього з Москви надали прекрасну нагоду "достроково" розірвати контракт. OMV пішов шляхом німецького концерну Uniper, який влітку 2024 після рішення арбітражного суду за своїм позовом теж розірвав всі довгострокові контракти з "Газпромом", подавши тим самим зразок іншим європейським компаніям.