 Як дружба Райнера Зеле з ″Газпромом″ ввела Австрію у залежність від Росії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.06.2022

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Економіка

Як дружба Райнера Зеле з "Газпромом" ввела Австрію у залежність від Росії

Він лобіював інтереси Москви не гірше за Ґергарда Шредера. У ФРН він віддав "Газпрому" газосховища, а в Австрії вклав гроші OMV у "Північний потік-2" та уклав дивний контракт.

Володимир Путін у квітні 2017 року приймає у Кремлі главу OMV Райнера Зеле

Володимир Путін у квітні 2017 року приймає у Кремлі главу OMV Райнера Зеле

Широкій публіці він, звичайно, далеко не так добре відомий, як колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Проте в тому, що Німеччина та Австрія опинилися сьогодні в такій великій газовій залежності від Росії, німецький топ-менеджер і кавалер російського Ордену дружби Райнер Зеле (Rainer Seele) зіграв, мабуть, не меншу роль.

Акціонери OMV вимагають розслідувати діяльність колишнього глави концерну

Адже тим, що раніше називалося "зміцненням енергетичної співпраці з Росією", колишній голова німецької нафтогазової компанії Wintershall, а потім австрійського напівдержавного концерну OMV цілеспрямовано займався довгі роки. Цій же меті він присвятив себе і в ролі багаторічного президента Німецько-російської зовнішньоторговельної палати у Москві (AHK Russland).

Зеле та голова Газпрому Міллер підписали чергову домовленість у присутності канцлера Австрії та президента РФ, жовтень 2018

Зеле та голова "Газпрому" Міллер підписали чергову домовленість у присутності канцлера Австрії та президента РФ, жовтень 2018

Але тепер постало питання про детальне розслідування його діяльності. У всякому разі, така вимога багатьох акціонерів OMV - найбільшого індустріального підприємства Австрії, якому за підсумками 1-го кварталу 2022 року довелося списати через бізнес з "Газпромом" збиток у 2 мільярди євро. Тому власники понад 70 відсотків акцій концерну відмовили Райнерові Зеле на своїх віртуальних річних зборах 3 червня у тому, що в німецькомовних країнах називають Entlastung - у затвердженні його звіту про виконану за рік роботу.

Для 61-річного Райнера Зеле, який достроково залишив посаду голови правління OMV у серпні 2021 року, це "незадовільно" поки що жодних прямих наслідків не матиме. Однак той факт, що глава компанії не отримав формального схвалення своєї діяльності, згодом може юридично полегшити, наприклад, висунення претензій чи вимог щодо відшкодування збитків.

"Деякими своїми діями Зеле переступив межу допустимого. Наслідки стають зрозумілими тільки тепер. Тут треба забезпечити прозорість, якщо потрібно - шляхом спеціального розслідування або кримінального позову", - заявив напередодні річних зборів Флоріан Беккерман (Florian Beckermann), який очолює австрійську організацію (IVA) - вона відстоює інтереси міноритарних (дрібних) акціонерів. При цьому він наголосив, що діє принцип презумпції невинуватості.

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Перше розслідування проти Райнера Зеле було у 2020 році

Австрійський політичний тижневик Profil навів список претензій до Райнера Зеле, пов'язаних із прагненням OMV під його керівництвом, як висловився тижневик, "набитися в друзі до "Газпрому": "Участь у російських газових родовищах, фінансування газопроводу "Північний потік-2", спонсор команди санкт-петербурзького "Зеніту", продовження договору про постачання газу до 2040 року".

Австрійське журналістське розслідування З розкішного життя нафтового принца, травень 2020

Австрійське журналістське розслідування "З розкішного життя нафтового принца", травень 2020

Втім, продовжує Profil, є й інші претензії чи звинувачення: це і організація стеження за лідерами профспілки, і надзвичайно щедра винагорода колишньому начальникові відділу комплаєнсу OMV під час його переходу на іншу роботу. Тому самому начальнику, який у 2020 році розслідував закиди на адресу Райнера Зеле через надзвичайно високі витрати на службові відрядження у бізнес-джетах - і порушень не виявив.

Два роки тому DW докладно писала про розслідування, поштовх до якого дало австрійське журналістське розслідування під саркастичним заголовком "З розкішного життя нафтового принца". Тоді Райнерові Зеле дорікали службовими витратами, пов'язаними, зокрема, з польотами в Росію, з розкішними урочистостями на честь піввікового ювілею співпраці з "Газпромом" у Відні та з незвичайно щедрим для Австрії спонсорським контрактом з газпромівським футбольним клубом "Зеніт", причому не з його основним складом, а лише з молодіжною командою.

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Звинувачення у помилковій бізнес-стратегії щодо Росії

Тепер запрошеному влітку 2015 року німецькому топ-менеджерові дорікають вже зовсім іншим: принципово неправильною бізнес-стратегією. "Озираючись назад, ми змушені констатувати, що здійснені після 2015 року інвестиції в Росії були засновані на занадто великій довірі до Росії та її ролі в міжнародному співтоваристві", - заявив на річних зборах акціонерів OMV голова наглядової ради концерну Марк Гарретт (Mark Garrett) . І додав, щоб не залишалося вже жодних сумнівів: "Взагалі треба прямо сказати: постфактум ці інвестиції слід розцінювати як помилку".

Штаб-квартира австрійського напівдержавного нафтогазового концерну OMV у Відні

Штаб-квартира австрійського напівдержавного нафтогазового концерну OMV у Відні

Відповідальність за помилкові інвестиції несе не тільки Райнер Зеле, проте головою концерну з вирішальним словом був все ж таки саме він, вказує тижневик Profil. Так, на фінансуванні "Північного потоку-2" OMV втратив близько 1 мільярда євро. У 2017 році німецька компанія Uniper вирішила піти із спільного з "Газпромом" проєкту з освоєння Південно-російського нафтогазового родовища в Західному Сибіру - і OMV заповнив російському держконцерну втрату західного партнера, купивши цей актив за 1,75 мільярда євро. Після російського нападу на Україну його також довелося списати.

А в 2018 році Райнер Зеле підписав із "Газпромом" новий контракт на постачання російського газу до Австрії, причому на особливо довгий термін - одразу до 2040 року. І в цьому договорі, наголошує віденська газета Kronen Zeitung, навіть немає пункту про можливість виходу з нього "на той випадок, якщо газ на той час втратить значення як енергоносій". Адже Австрія разом з усім ЄС має намір найближчими роками форсувати розвиток відновлюваної енергетики та прискорити декарбонізацію економіки - відмову від використання вуглеводнів.

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Попередник Райнера Зеле вирішив більше не мовчати

За даними Kronen Zeitung, укладання цього довгострокового контракту - один із тих трьох епізодів, докладного розслідування яких особливо наполегливо вимагає зараз холдинг ÖBAG, який управляє пайовою участю австрійської держави в капіталі найбільших компаній країни, у тому числі і OMV. Два інші: п'ятирічний спонсорський контракт із "Зенітом" та історія з багатомільйонною винагородою начальникові відділу комплаєнсу, який пішов.

Хаб в австрійському Баумгартені - найважливіший центр розподілу газу, що йде з Росії

Хаб в австрійському Баумгартені - найважливіший центр розподілу газу, що йде з Росії

Однак закиди або навіть звинувачення на адресу Райнера Зеле, а також тих, хто свого часу сприяв його запрошенню на місце глави OMV або не заперечував проти його дій на цій посаді, можуть виявитися ще серйознішими. В усякому разі, їх ще на початку березня в інтерв'ю тижневику Profil висунув попередник Зеле - колишній голова правління OMV Ґергард Ройсс (Gerhard Roiss).

Він довго відмовлявся розмовляти зі ЗМІ, але напад Росії на Україну все змінив: "Тут я вирішив перестати мовчки спостерігати за тим, як група осіб, тих, хто "розуміє  Путіна" (Putin-Versteher), цілеспрямовано вкидає Австрію та OMV у залежність від Росії. Ці люди поставили свої особисті фінансові інтереси вище за всяку мораль".

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В австрійців, які "розуміють Путіна" - велика фракція

У докладній бесіді з Profil Ґергард Ройсс стверджує, що у 2014 році (після анексії Криму та початку конфлікту на Сході України) "велика фракція", за його словами, тих, хто "розуміє Росію" і "розуміє Путіна" на різних рівнях у концерні і серед його ключових акціонерів виступила за поглиблення економічної співпраці з РФ та за те, щоб провідну роль у цьому процесі грав OMV. Тому його, Ройсса, ще у жовтні того року, за дев'ять місяців до формальної передачі повноважень уже запрошеному з Німеччини Райнеру Зеле, фактично усунули від справ, щоб він, зокрема, не заважав переговорам щодо "Північного потоку-2".

Путін танцює з міністеркою закордонних справ Австрії Кнайсль на її весіллі, жовтень 2018

Путін танцює з міністеркою закордонних справ Австрії Кнайсль на її весіллі, жовтень 2018

Сам же Ройсс був проти участі в цьому російському газопроводному проєкті і взагалі "не хотів інвестувати жодного центу в Росії", оскільки у 2012 році OMV виявив у Чорному морі біля берегів Румунії найбільше в історії концерну газове родовище Neptun. На його освоєння спільно з американською корпорацією Exxon він і робив ставку, до того ж підтримував проєкт газопроводу Nabucco для постачання в Європу азербайджанського газу, а 2013 року вирішив вкласти близько трьох мільярдів євро у розвиток наявних та нових нафтогазових родовищ у Норвегії.

Проте ні з проєкту Nabucco, проти якого активно виступала Росія, ні з освоєння родовища Neptun нічого не вийшло, а проти інвестицій у Норвегії розпочалася активна кампанія у ЗМІ з твердженням, що набагато вигідніше одержувати газ із Росії, розповів Ґергард Ройсс в інтерв'ю Profil. І нагадав, що після вступу на посаду Райнер Зеле один із проєктів OMV у Норвегії продав, а інші хотів у ході обміну активами передати "Газпрому", але норвезький уряд цього не допустив.

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Як Райнер Зеле віддав "Газпрому" газосховища у Німеччині та Австрії

До речі, про обмін активами. У Німеччині Райнер Зеле, де він до 2015 року очолював нафтогазову компанію Wintershall, такого роду угоду незадовго до свого від'їзду до Відня таки реалізував - або, точніше, повністю підготував. Віддавши частку в Уренгойському родовищі в Західному Сибіру, ​​"Газпром" натомість отримав від свого німецького партнера значну частину тих активів, які були власністю компанії Gazprom Germania.

Серед цих активів було і найбільше у ФРН та в усьому ЄС підземне сховище газу Rehden. Те саме, яке "Газпром" з літа торік тримав практично порожнім, що посилювало у Німеччині побоювання зимового дефіциту палива та гнало вгору ціни на газ. Зараз уряд ФРН, взявши це ПСГ під свій контроль, намагається якнайшвидше його заповнити.

У ході того німецько-російського обміну активами під контроль "Газпрому" пішло й найбільше в Австрії ПСГ Haidach, із заповненням якого минулої зими теж виникли великі проблеми, які не вирішені досі.

Загалом за роки роботи Райнера Зеле в OMV обсяги щорічних поставок з Росії більш ніж потроїлися, внаслідок чого Австрія на початок 2022 року на 80 відсотків (!) залежала від російського газу. Для порівняння: залежність Німеччини на той момент становила 55 відсотків.

Тож австрійським ЗМІ, політикам, захисникам прав акціонерів є що розслідувати. У Німеччині ж великого інтересу до діяльності та спадщини Райнера Зеле поки що не спостерігається. І він залишається головою президентської ради Німецько-російської зовнішньоторговельної палати у Москві, повідомила DW її пресслужба, уточнивши, що з кінця лютого діяльність цього органу заморожено.

Жодних висловлювань колишнього глави Wintershall та OMV щодо російської агресії проти України виявити не вдалося. Цим Райнер Зеле відрізняється від Ґергарда Шредера. Той хоча б заявив, що "війна та пов'язані з нею страждання людей в Україні мають бути припинені якнайшвидше".

  • Ґергард Шредер і Володимир Путін 11 квітня 2005 року на Ганноверському промисловому ярмарку

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Путін і Шредер починають разом кермувати

    Коли саме зародилася особиста дружба Ґергарда Шредера і Володимира Путіна, сказати важко. А от їхня "енергетична співпраця" почалася у всіх на очах 11 квітня 2005 року на Ганноверському промисловому ярмарку. Там канцлер ФРН і президент Росії не лише разом сіли за руль трактора. У їхній присутності і за підтримки "Газпрому" і BASF дали старт проекту трубопроводу "Північний потік".

  • Шредер і Путін на святкуванні 750-річчя Калінінграда 3 липня 2005 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Посада канцлера чи посада у "Газпромі"?

    Три місяці потому, 3 липня, Шредер узяв участь у святкуванні 750-річчя Калінінграда. Він уже запустив у Німеччині доволі суперечливу процедуру дострокових виборів і незабаром дізнається, чи залишиться канцлером ФРН ще на чотири роки. Цікаво, чи обговорювалось за кавою питання про те, хто обійме найвищу посаду в створеній під "Північний потік" у Швейцарії компанії-операторі Nord Stream?

  • Підписання офіційної угоди про Північний потік 8 вересня 2005 року в Берліні

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Підписання за десять днів до виборів

    Ще через два місяці, 8 вересня, обидва лідери присутні в Берліні на урочистому підписанні офіційної угоди про "Північний потік". Це відбувається рівно за десять днів до дострокових парламентських виборів, під час яких Шредер втрачає владу: канцлеркою ФРН стає Анґела Меркель.

  • Шредер на тлі логотипу Газпрому

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Новий співробітник "Газпрому"

    Ще через три місяці, 9 грудня 2005 року, глава "Газпрому" Олексій Міллер оголошує, що Ґергард Шредер очолить комітет акціонерів компанії, яку згодом перейменують у Nord Stream. Його зарплата складе 250 000 євро на рік. Навесні 2006 року колишній канцлер через суд заборонить звинувачувати його в Німеччині в тому, що він "дав контракт" фірмі, в яку незабаром перейшов працювати.

  • Ґергард Шредер (ліворуч) разом з Володимиром Путіним (по центру) і Олексієм Міллером на компресорній станції Портова 6 вересня 2011 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Зовсім не "весільний генерал"

    На новій роботі у Ґергарда Шредера не тільки представницькі функції - як, наприклад, 6 вересня 2011 року під час відвідин разом з Володимиром Путіним і Олексієм Міллером компресорної станції "Портова" під Виборгом, де починається "Північний потік". Вважається, що екс-канцлер дуже допоміг при отриманні необхідних дозволів на газопровід у країнах ЄС, зокрема, у Скандинавії.

  • Володимир Путін під час підписання угоди про Південний потік 16 вересня 2011 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Агітація за "Південний потік"

    На цьому знімку Шредера немає, але підписанню 16 вересня 2011 року домовленості про "Південний потік" він теж посприяв. Роком раніше BASF заявив, що не має наміру брати участь у цьому проекті, але Володимир Путін доручив Олексію Міллеру переконати німецький концерн. У цій роботі публічно і, напевно, також за лаштунками брав участь і колишній канцлер ФРН. Представник BASF на фото другий зліва.

  • Символічний пуск Північного потоку 8 листопада 2011 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    "Північний потік": справу зроблено

    8 листопада 2011 року Ґергард Шредер (ліворуч) із задоволенням спостерігає за тим, як канцлерка ФРН Анґела Мекель, російський президент Дмитро Медведєв та інші офіційні особи в Любміні під Грайфсвальдом символічно запускають в Німеччину перший російський газ по "Північному потоку".

  • Шредер 1 жовтня 2014 року на форумі День Росії в Ростоку

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Нове завдання: боротьба із санкціями

    З 2014 року Шредер, залишаючись головою комітету акціонерів Nord Stream, активно засуджує санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом через анексію Криму та розв'язання війни на сході України. Велику промову з критикою політики Німеччини та ЄС екс-канцлер ФРН виголошує 1 жовтня 2014 року на економічному форумі "День Росії" в східнонімецькому Ростоку.

  • Карикатура на Путіна і Шредера

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Непохитна дружба

    Дружба, яку не можуть похитнути навіть українські події, надихає німецького графіка Клауса Штуттмана на малюнок в газеті Tagesspiegel. Йому вручають премію німецької преси за найкращу політичну карикатуру за підсумками 2014 року. "Обама її отримав, ЄС її отримав - я вважаю, тепер пора і тобі дати Нобелівську премію миру!", - говорить шаржований Шредер, обіймаючи Путіна.

  • Ґергард Шредер і Володимир Путін на Східному економічному форумі 4 вересня 2015 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Таємне призначення в Nord Stream 2

    4 вересня 2015 року на Східному економічному форумі у Владивостоці підписується угода про будівництво газопроводу "Північний потік-2". Ґергарда Шредера як главу ради директорів його оператора Nord Stream 2 реєструють в Швейцарії 29 липня 2016 року, але "Газпром" два місяці тримає це призначення в секреті. Російські ЗМІ повідомляють про нього лише 5 жовтня з посиланням на німецьку пресу.

  • Ґергард Шредер позує разом з Олексієм Міллером та Ізабель Кошер

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Відрядження до Парижа

    У Nord Stream 2 в екс-канцлера більше повноважень, ніж у Nord Stream. Але головне завдання - таке, як і раніше: забезпечувати в ЄС політичну підтримку проекту й розвивати відносини з його закордонними учасниками. 24 квітня 2017 року в Парижі Ґергард Шредер позує разом з Олексієм Міллером та Ізабель Кошер, гендиректором французької компанії Engie, яка приєдналася до "Північного потоку-2".

  • Ґергард Шредер на тлі логотипа Роснефти

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Кар'єра в компанії "Роснефть"

    У 2017 році Ґергард Шредер робить новий ривок у своїй кар'єрі менеджера. 29 вересня, залишаючись на двох посадах у структурах "Газпрому", він одночасно стає головою ради директорів компанії "Роснефть", хоча це і веде до конфлікту інтересів. Адже обидві фірми конкурують одна з одною в нафтовому й газовому бізнесі. Водночас обидві контролюються державою і тим самим Кремлем.

  • Акція протесту в Берліні проти призначення Ґергарда Шредера на посаду в Роснефти

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Акція протесту в Берліні

    За нову посаду в "Роснефть" колишнього канцлера чимало критикують у Німеччині, а одна з неурядових організацій проводить у Берліні біля Бранденбурзьких воріт акцію протесту: активіст у масці Путіна засипає до трубопроводу символічні золоті монети, які "Шредер" збирає у великий мішок, сидячи на підставці з написом "Крим".

  • Карикатура Сергія Йолкіна: Шредер стрибає в басейн з нафтою

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Стрибок у велику нафту

    А ось як реагує на призначення Ґергарда Шредера головою ради директорів компанії "Роснефть" карикатурист DW Сергій Йолкін. У січні 2018 року з'являються повідомлення, що колишній канцлер відмовляється від належної йому в російському нафтовому концерні щорічної зарплати в 500 000 доларів (до сплати податків).

  • Ґергард Шредер обіймає Володимира Путіна

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Україна вимагає санкцій проти Шредера

    18 березня 2018 року, в день президентських виборів у Росії і на території анексованого Криму, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зі сторінок німецької газети Bild закликає запровадити санкції щодо екс-канцлера ФРН: "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз".

    Автор: Андрій Гурков


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