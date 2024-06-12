Суд зобов'язав "Газпром" виплатити Uniper 13 млрд євро

Німецький Uniper розриває стосунки з російським "Газпромом" - тепер і юридично. Стокгольмський арбітраж присудив німецькій компанії компенсацію у розмірі 13 мільярдів євро за непоставлений Росією газ.

Німецька енергетична компанія Uniper, яка була найбільшим у країні імпортером російського газу, а у 2022 році сильно постраждала через "Газпром", оголосила про розірвання контрактів з російським концерном. Це стало можливим завдяки рішенню арбітражного трибуналу у Стокгольмі, ухваленому в інтересах німецької компанії.

"Uniper вирішила розірвати свої довгострокові контракти на поставку російського газу і, таким чином, юридично припинила довгострокові відносини щодо постачання газу з російською державною компанією "Газпром експорт", - йдеться у повідомленні , опублікованому на сайті компанії у середу, 12 червня.

Досі, незважаючи на те, що з червня 2022 року російський газ надходив лише в обмеженому обсязі, а з кінця серпня 2022 року РФ повністю припинила його постачання, довгострокові газові контракти між двома компаніями все ще мали юридичну силу.

Понад 13 мільярдів євро компенсації

У рішенні стокгольмського арбітражу від 7 червня також ідеться про те, що німецькому концерну присуджується понад 13 мільярдів євро компенсації за обсяги газу, які "Газпром експорт" не поставив із середини 2022 року. У Uniper зазначили, що всі виплати, визначені судом, надходитимуть федеральному уряду Німеччини, проте висловили сумніви, що "варто очікувати значних сум".

Рішення арбітражного суду у Стокгольмі є юридично обов'язковим та остаточним, зазначили в Uniper.

Uniper втратив мільярди

Через те, що в 2022 році Росія спочатку обмежила, а потім припинила постачання газу у Німеччину, Uniper довелося терміново докуповувати обсяги, яких не вистачало, на біржі та спотовому ринку і водночас постачати своїм клієнтам газ за закріпленими в довгострокових контрактах низькими тарифами. Це призвело до багатомільярдних збитків. Німецький концерн був націоналізований з метою запобігання банкрутству. У 2023 році компанія знову стала прибутковою та почала готуватися до приватизації.