  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаНімеччина

Суд зобов'язав "Газпром" виплатити Uniper 13 млрд євро

Ліза Ламбрехт
12 червня 2024 р.

Німецький Uniper розриває стосунки з російським "Газпромом" - тепер і юридично. Стокгольмський арбітраж присудив німецькій компанії компенсацію у розмірі 13 мільярдів євро за непоставлений Росією газ.

https://p.dw.com/p/4gxlR
Логотип німецької енергетичної компанії Uniper
Uniper остаточно розриває стосунки з "Газпромом"Фото: Ina Fassbender/AFP

Німецька енергетична компанія Uniper, яка була найбільшим у країні імпортером російського газу, а у 2022 році сильно постраждала через "Газпром", оголосила про розірвання контрактів з російським концерном. Це стало можливим завдяки рішенню арбітражного трибуналу у Стокгольмі, ухваленому в інтересах німецької компанії.

"Uniper вирішила розірвати свої довгострокові контракти на поставку російського газу і, таким чином, юридично припинила довгострокові відносини щодо постачання газу з російською державною компанією "Газпром експорт", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті компанії у середу, 12 червня.

Досі, незважаючи на те, що з червня 2022 року російський газ надходив лише в обмеженому обсязі, а з кінця серпня 2022 року РФ повністю припинила його постачання, довгострокові газові контракти між двома компаніями все ще мали юридичну силу.

Понад 13 мільярдів євро компенсації

У рішенні стокгольмського арбітражу від 7 червня також ідеться про те, що німецькому концерну присуджується понад 13 мільярдів євро компенсації за обсяги газу, які "Газпром експорт" не поставив із середини 2022 року. У Uniper зазначили, що всі виплати, визначені судом, надходитимуть федеральному уряду Німеччини, проте висловили сумніви, що "варто очікувати значних сум".

Рішення арбітражного суду у Стокгольмі є юридично обов'язковим та остаточним, зазначили в Uniper.

Uniper втратив мільярди

Через те, що в 2022 році Росія спочатку обмежила, а потім припинила постачання газу у Німеччину, Uniper довелося терміново докуповувати обсяги, яких не вистачало, на біржі та спотовому ринку і водночас постачати своїм клієнтам газ за закріпленими в довгострокових контрактах низькими тарифами. Це призвело до багатомільярдних збитків. Німецький концерн був націоналізований з метою запобігання банкрутству. У 2023 році компанія знову стала прибутковою та почала готуватися до приватизації.

Чи зростатимуть ціни на газ?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Компанія Sefe

Бізнес після "Газпрому": як справи у колишньої Gazprom Germania?

Бізнес після "Газпрому": як справи у колишньої Gazprom Germania?

У націоналізованої владою Німеччини компанії - стратегічні плани у сфері зрідженого природного газу та зеленого водню, твердий намір незабаром стати прибутковою та перспектива приватизації
Економіка19 січня 2023 р.
Відкриття плавучого СПГ-термінала у німецькому Вільгельмсгафені

У Німеччині запрацював перший СПГ-термінал. І це лише початок

У Німеччині запрацював перший СПГ-термінал. І це лише початок

Інфраструктура замість трубопроводів "Газпрому" створюється у Німеччині у рекордні терміни. Регазифікаційне судно видасть перше паливо за 10 місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Економіка19 грудня 2022 р.
Вугільна електростанція RWE в Німеччині

Німецький енергоконцерн RWE вимагає компенсацій від "Газпрому"

Німецький енергоконцерн RWE вимагає компенсацій від "Газпрому"

RWE стала вже другою німецькою компанією, яка вимагає компенсації від "Газпрому". Раніше аналогічний розгляд вже ініціювала енергокомпанія Uniper - найбільший імпортер газу в країні.
Економіка5 грудня 2022 р.
Більше публікацій