  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

Міністр: Німеччина подолала дефіцит російського газу

Ася Міллер
19 вересня 2024 р.

Газові сховища Німеччини перед зимою заповнені, країна має в своєму розпорядженні достатні резервні потужності, заявив віцеканцлер ФРН, міністр економіки Роберт Габек.

https://p.dw.com/p/4krb2
Віцеканцлер - міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек
За словами Габека, Німеччина має в своєму розпорядженні достатні резервні потужностіФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Німеччина спромоглася подолати дефіцит російського газу, заявив віцеканцлер - міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) у середу, 18 вересня, на зустрічі з жителями міста Оснабрюк у Нижній Саксонії.

"Більше немає дефіциту газу. Газосховища заповнені", - сказав він і додав, що на даний час країна має в своєму розпорядженні достатні резервні потужності завдяки нещодавно побудованим терміналам для прийому зрідженого природного газу (ЗПГ).

При цьому Габек визнав, що ціни на газ, як і раніше, вищі, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте вже не такі високі, як у 2022 та 2023 роках.

"Газ із РФ був трубопровідним газом, а скраплений газ треба перевозити, його треба охолоджувати, завантажувати на корабель і відправляти через океан. Це, як правило, робить його дорожчим", - пояснив міністр.

Читайте також: Handelsblatt: Меркель мовчала про газовий шантаж Путіна

"Газовий шантаж" Німеччини з боку РФ

Влітку 2022 року російський концерн "Газпром" спочатку сильно скоротив, а потім повністю припинив постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік-1", пославшись на необхідність ремонтних робіт. При цьому російська компанія відмовлялася забирати з ФРН відремонтовану турбіну, потрібну для роботи газопроводу, посилаючись на санкції ЄС, введені щодо Кремля через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

На тлі "газового шантажу", а також диверсій, що відбулися на гілках "Північних потоків" пізніше, Німеччина стала шукати альтернативних постачальників палива - найважливішим з них стала Норвегія, яка багато в чому заповнила дефіцит газу ФРН після обмежень поставок з Росії.

Деіндустріалізація в Німеччині

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Танкер із першим вантажем скрапленого природного газу зі США в Німеччині

До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого природного газу зі США

До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого природного газу зі США

Першу партію СПГ зі Сполучених Штатів доставили на щойно відкритий термінал у Вільгельмсгафені. Зріджений газ перетворять на газоподібну форму та закачають у німецьку газопровідну мережу.
Економіка3 січня 2023 р.
Російський танкер зі ЗПГ

ЄС готується не брати газ з РФ, та - не продавати 3 метали

ЄС готується не брати газ з РФ, та - не продавати 3 метали

У Єврокомісії запевнили, що готові до припинення дії угоди про транзит російського газу в ЄС через Україну з 1 січня 2025 року. Тим часом Путін доручив уряду Росії готувати заборону на експорт урану, титану та нікелю.
Економіка11 вересня 2024 р.
газ, російський газ,

Як ФРН вдалося так швидко подолати залежність від газу з Росії?

Як ФРН вдалося так швидко подолати залежність від газу з Росії?

Газовий шантаж Путіна у 2022 році не спрацював. У Москві недооцінили політичну рішучість Берліна, фінансову міць Німеччини, гнучкість її бізнесу і самодисципліну німців.
Економіка30 грудня 2022 р.