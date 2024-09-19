Міністр: Німеччина подолала дефіцит російського газу

Німеччина спромоглася подолати дефіцит російського газу, заявив віцеканцлер - міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) у середу, 18 вересня, на зустрічі з жителями міста Оснабрюк у Нижній Саксонії.

"Більше немає дефіциту газу. Газосховища заповнені", - сказав він і додав, що на даний час країна має в своєму розпорядженні достатні резервні потужності завдяки нещодавно побудованим терміналам для прийому зрідженого природного газу (ЗПГ).

При цьому Габек визнав, що ціни на газ, як і раніше, вищі, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте вже не такі високі, як у 2022 та 2023 роках.

"Газ із РФ був трубопровідним газом, а скраплений газ треба перевозити, його треба охолоджувати, завантажувати на корабель і відправляти через океан. Це, як правило, робить його дорожчим", - пояснив міністр.

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"Газовий шантаж" Німеччини з боку РФ

Влітку 2022 року російський концерн "Газпром" спочатку сильно скоротив, а потім повністю припинив постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік-1", пославшись на необхідність ремонтних робіт. При цьому російська компанія відмовлялася забирати з ФРН відремонтовану турбіну, потрібну для роботи газопроводу, посилаючись на санкції ЄС, введені щодо Кремля через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

На тлі "газового шантажу", а також диверсій, що відбулися на гілках "Північних потоків" пізніше, Німеччина стала шукати альтернативних постачальників палива - найважливішим з них стала Норвегія, яка багато в чому заповнила дефіцит газу ФРН після обмежень поставок з Росії.