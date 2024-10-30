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ПолітикаСловаччина

Фіцо дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій

Дмитро Шварц
30 жовтня 2024 р.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо розповів про "втому від України" та бажання приїхати в Москву 9 травня.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Роберт ФіцоФото: Slovak Government/AFP

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Відеоуривки вона опублікувала у себе в Telegram-каналі в середу, 30 жовтня. 

Фіцо хоче приїхати в Москву 9 травня

Фіцо говорить словацькою, його слова перекладають російською: "Якщо хтось думає, що Росія стоїть на колінах, то насправді це тільки тому, що росіяни, можливо, просто зав'язують шнурівки на взутті".

Скабєєва запитала у Фіцо, чи дійсно в Європі "втомилися від України". Він відповів, що там "не хочуть визнати помилку", що в квітні 2022 року не дали Києву підписати "реальні домовленості, які могли б негайно покласти край конфлікту", і тому тепер дають Україні зброю та гроші з посилом: "Воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною".

Фіцо розкритикував "план перемоги" президента України Володимира Зеленського. За його словами, "план перемоги не може полягати в тому, що хтось скаже: "Дайте мені ракети середньої та великої дальності, і я застосую їх по цілях на території РФ".

Він також заявив, що не вірить у підрив газопроводів "Північний потік" "п'яними українськими офіцерами".

Крім цього, Фіцо сказав, що "буде дуже радий" відвідати Москву 9 травня.

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