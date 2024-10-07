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Фіцо готовий прийняти зустріч "формули миру" в Словаччині

Дмитро Шварц
7 жовтня 2024 р.

Словаччина готова прийняти одну з тематичних конференції з реалізації "формули миру" президента України Володимира Зеленського, заявив український прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо.

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Прапор Словаччини
Словаччина готова прийняти в себе одну з зустрічей "формули миру" ЗеленськогоФото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на спільній пресконференції зі словацьким колегою Робертом Фіцо в понеділок, 7 жовтня, що Словаччина висловила готовність прийняти одну з тематичних конференцій з української "формули миру".

"Цінуємо приєднання Словаччини до реалізації екологічної складової "формули миру" президента Володимира Зеленського. Вдячний за участь у тематичних конференціях щодо енергетичної, продовольчої безпеки та відновлення справедливості. Також окремо дякую пану прем'єр-міністру за ініціативу прийняти в Словаччині одну з конференцій відповідно до пунктів "формули миру", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Шмигаля.

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Розвиток взаємодії в оборонній сфері

Також Шмигаль повідомив, що одним з основних пунктів порядку денного на переговорах було питання оборони та безпеки.

"Нещодавно українська компанія підписала угоду про збільшення виробництва снарядів з європейським партнером, виробничі потужності якого розташовані в Словаччині. Очікуємо на нові оборонні контракти на рівні підприємств", - сказав прем'єр.

Як пише "Європейська правда", йдеться про виробництво боєприпасів 155-мм калібру.

"Окремо розраховуємо на започаткування спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні. Зокрема, мова про розмінувальні машини Bozena", - додав Шмигаль. 

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Як повідомлялося, перед зустріччю зі Шмигалем Фіцо вкотре пообіцяв блокувати вступ України в НАТО.

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