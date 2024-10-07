Фіцо виключив вступ України до НАТО за його уряду

Братислава блокуватиме спроби Києва вступити до НАТО за урядування Роберта Фіцо, пообіцяв сам словацький прем'єр. Фіцо також укотре пов'язав можливий вступ України до Альянсу з загрозою початку світової війни.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв блокувати вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), поки він при владі. Відповідну заяву Фіцо зробив у неділю, 6 жовтня, в інтерв'ю телеканалу STVR. "Поки я є прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду спонукати депутатів, над якими маю політичний контроль як голова партії, щоб вони ніколи не погодилися на членство України в НАТО", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр-міністр заявив, що він не проти вступу України до Євросоюзу (ЄС), однак її приєднання до Північноатлантичного альянсу "було б добре лише як привід для третьої світової війни".

Зауважимо, що для приєднання нової країни до Альянсу потрібна одностайна згода всіх його членів. Нині членами НАТО є 32 держави, Словаччина - з 2004 року.

Фіцо - за відновлення відносин із РФ

Як повідомлялося, днями Фіцо висловився за відновлення відносин із РФ після війни. Словацький політик заявив, що якщо війна в Україні закінчиться в період дії мандата нинішнього уряду Словаччини, тобто до 2027 року, то він має намір зробити все для відновлення "економічних і нормальних" відносин Євросоюзу з Росією.

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Водночас за словами прем'єра Словаччини, Братислава дуже зацікавлена і в дружніх відносинах з Україною. На переговорах між урядами обох країн, намічених на 7 жовтня, він має намір обговорити важливу роль України як "країни, що забезпечує транзит сировинних ресурсів". Раніше Братислава нарікала на проблеми з транзитом російської нафти до Словаччини територією України.

Дискусії навколо членства України в НАТО

5 жовтня британське ділове видання Financial Times (FT) із посиланням на джерела повідомило, що нібито дедалі більша кількість західних і українських офіційних осіб розглядають схему "окуповані РФ території в обмін на членство в НАТО" для завершення війни. "Передбачається мовчазна згода з тим, що ці землі мають бути повернуті дипломатичними засобами в майбутньому", - зазначає FT.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що "торгівля територіями" неприпустима. За словами Зеленського, "надійний мир" в Україні можливий тільки на основі міжнародного права і без жодної торгівлі суверенітетом або територіями.

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