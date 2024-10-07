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ПолітикаСловаччина

Фіцо виключив вступ України до НАТО за його уряду

Валерій Сааков
7 жовтня 2024 р.

Братислава блокуватиме спроби Києва вступити до НАТО за урядування Роберта Фіцо, пообіцяв сам словацький прем'єр. Фіцо також укотре пов'язав можливий вступ України до Альянсу з загрозою початку світової війни.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (архівне фото)Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв блокувати вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), поки він при владі. Відповідну заяву Фіцо зробив у неділю, 6 жовтня, в інтерв'ю телеканалу STVR. "Поки я є прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду спонукати депутатів, над якими маю політичний контроль як голова партії, щоб вони ніколи не погодилися на членство України в НАТО", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр-міністр заявив, що він не проти вступу України до Євросоюзу (ЄС), однак її приєднання до Північноатлантичного альянсу "було б добре лише як привід для третьої світової війни". 

Зауважимо, що для приєднання нової країни до Альянсу потрібна одностайна згода всіх його членів. Нині членами НАТО є 32 держави, Словаччина - з 2004 року.

Фіцо - за відновлення відносин із РФ

Як повідомлялося, днями Фіцо висловився за відновлення відносин із РФ після війни. Словацький політик заявив, що якщо війна в Україні закінчиться в період дії мандата нинішнього уряду Словаччини, тобто до 2027 року, то він має намір зробити все для відновлення "економічних і нормальних" відносин Євросоюзу з Росією.

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Водночас за словами прем'єра Словаччини, Братислава дуже зацікавлена і в дружніх відносинах з Україною. На переговорах між урядами обох країн, намічених на 7 жовтня, він має намір обговорити важливу роль України як "країни, що забезпечує транзит сировинних ресурсів". Раніше Братислава нарікала на проблеми з транзитом російської нафти до Словаччини територією України.

Дискусії навколо членства України в НАТО

5 жовтня британське ділове видання Financial Times (FT) із посиланням на джерела повідомило, що нібито дедалі більша кількість західних і українських офіційних осіб розглядають схему "окуповані РФ території в обмін на членство в НАТО" для завершення війни. "Передбачається мовчазна згода з тим, що ці землі мають бути повернуті дипломатичними засобами в майбутньому", - зазначає FT.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що "торгівля територіями" неприпустима. За словами Зеленського, "надійний мир" в Україні можливий тільки на основі міжнародного права і без жодної торгівлі суверенітетом або територіями.

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