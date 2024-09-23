Словаччину не лякають погрози ЄС припинити фінансування?

Побоюючись, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо зруйнує словацьку демократію, Єврокомісія розглядає можливість заморозити мільярдні фонди ЄС для Братислави. Чи достатньо цих погроз, щоб стримати неліберальні дії Фіцо?

Європейська комісія (ЄК) готується запустити процес, який призведе до заморожування понад 15 мільярдів євро, призначених для Братислави, повідомило на початку вересня агентство Bloomberg з посиланням на неназвані джерела. За інформацією агентства, ці кошти включають 13 мільярдів євро з фондів згуртування і, можливо, 2,7 мільярда євро з фондів відновлення і стійкості.

Єврокомісія занепокоєна станом верховенства права в Словаччині відтоді, як популістський прем'єр-міністр Роберт Фіцо розпочав свій четвертий термін у жовтні минулого року.

Раніше цього місяця з'явилися повідомлення про те, що ЄС працює над пропозицією накласти санкції на Словаччину за те, що він вважає порушенням демократичних норм у цій країні. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Шість років тому Фіцо був змушений піти у відставку внаслідок антиурядових протестів, які спалахнули після вбивства журналіста Яна Куцяка. Сам Фіцо, як і багато його соратників із заснованої ним лівоцентристської політичної партії "Курс - соціальна демократія", виявилися тоді втягнутими в розслідування щодо корупції та організованої злочинності.

Побоювання щодо згортання демократії в Словаччині

Першими кроками Фіцо після повернення до влади торік стали ліквідація спеціальної прокуратури та поліцейських підрозділів, які займалися цими справами, а також перегляд кримінального кодексу. Це не пройшло повз увагу в Брюсселі. Європейська комісія швидко розпочала діалог зі словацьким урядом з цього приводу. У Єврокомісії звернули увагу й на наміри словацького уряду щодо посилення державного контролю над громадськими ЗМІ.

Фіцо намагався запевнити Брюссель, що його реформи відповідають цінностям ЄС, і навіть запропонував деякі поступки. Речник міністерства закордонних справ Словаччини зазначив у коментарі DW, що уряд відреагував на занепокоєння Єврокомісії і вніс відповідні зміни.

Європейська комісія заявила, що призупинить фінансування Угорщини після того, як Будапешт не сплатив штраф за порушення правил надання притулку. На фото тут: Союзник Фіцо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан Фото: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Однак після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, близький за своїми настроями до Фіцо, відкрито говорив про свою тактику замилювання очей ЄС щодо його "неліберального" режиму, схоже, що Єврокомісія тепер насторожено ставиться до запевнень Словаччини.

Єврокомісія аналізує нещодавні реформи

Речник Єврокомісії повідомив DW, що Брюссель "аналізує нещодавню реформу кримінального кодексу", хоча поки що рішення про заморожування коштів для Словаччини ухвалено не було. Водночас речник ЄК заявив, що при потребі "без вагань вживатимуться подальші заходи", якщо будуть помічені порушення з боку Словаччини принципів правової держави.

"Схоже, що зараз Брюссель більш готовий до дій, ніж це було у випадку з Угорщиною, коли знадобились роки для ухвалення рішень", - припустив Альбін Сібера з аналітичного центру Visegrad Insight під час нещодавньої онлайн-дискусії на тему "Як націоналістичний порядок денний формує майбутнє Словаччини".

Близько 1000 демонстрантів скандували такі гасла, як "ми не відмовимося від свободи" і "ми не мовчатимемо" під час маршу в Братиславі на підтримку свободи ЗМІ в червні 2024 року Фото: Vaclav Salek/CTK/picture alliance

Словацький уряд називає звіт є неправдивим

Деякі аналітики зазначають, що призупинення у 2022 році виділення Угорщині майже 28 мільярдів євро було першим прецедентом. Тоді Брюсселю знадобився певний час, щоб усвідомити, що країна-член ЄС фактично відступає від демократії, незважаючи на тривалі зусилля, спрямовані на те, щоб переконати Будапешт змінити курс. Знадобився час і на узгодження, розробку та впровадження так званого механізму "обумовленості" - нового механізму, який дає Брюсселю важелі впливу, необхідні для подолання порушень верховенства права та демократії.

Нині в межах цього механізму Брюссель, схоже, має справді потенційно значні важелі впливу. У міністерстві закордонних справ у Братиславі вказують на те, що уряд Словаччини "перебуває в інтенсивному контакті з (Єврокомісією - Ред.) з цього питання" і що "Єврокомісія ані офіційно, ані неофіційно не оголошувала про такі дії (застосування механізму "обумовленості". - Ред.)". "Словацька Республіка відкидає розповсюдження неправдивої інформації про припинення фінансування з боку ЄС", - йдеться у заяві МЗС у Братиславі.

Міністерство закордонних справ Словаччини відкидає заяви про те, що Брюссель планує заморозити кошти. На фото: Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар Фото: Petros Karadjias/AP/picture alliance

Фіскальний виклик для Фіцо

Фіцо має серйозно поставитися до загрози втратити кошти від ЄС. Популістські партії в урядовій коаліції Словаччини прагнуть виконати обіцянки, які допомогли їм подолати бар'єр на торішніх виборах. Але завдання ускладнюється тим, що державна скарбниця перебуває в плачевному стані.

Тож, хоча нещодавно представлений бюджет на 2025 рік і передбачає підвищення пенсій, його основним напрямком є масштабний пакет консолідації, спрямований на скорочення державного дефіциту. Будь-яке скорочення потоку грошей з Брюсселя лише ускладнить зусилля, спрямовані на те, щоб прихильники уряду залишалися задоволеними.

Замороження коштів завдасть сильного удару

Це також занепокоїло б населення, яке звикло вважати, що готівка - це єдина перевага членства в ЄС.

"Словакам ще до вступу в ЄС втовкмачували, що ЄС - це просто гроші", - сказала під час онлайн-дискусії Єва Міхочкова зі Словацької асоціації зовнішньої політики.

А оскільки близько 80% державних інвестицій надходить з Брюсселя, вплив будь-якого заморожування буде дуже відчутним.

"Перед кожною громадською будівлею або вздовж кожної автомагістралі висять інформаційні щити про використання коштів ЄС. Без них навіть прихильники урядових партій помітили б занепад. Фіцо не може собі цього дозволити", - сказав DW Радослав Стефанчик з Університету економіки в Братиславі.

"Гнучкість" Фіцо

Як і Віктор Орбан та інші популісти-націоналісти, Фіцо протягом багатьох років демонстрував, що його політика є більш опортуністичною, ніж ідеологічною. Вдома він відомий гучними заявами, а в Брюсселі навпаки, таким, котрий не виходити за рамки дозволеного.

"Фіцо має чудову гнучкість, яку він використовує для забезпечення політичного виживання", - сказав науковий співробітник Visegrad Insight Алєксєй Кажарський під час онлайн-дискусії.

Це пояснює, чому прем'єр-міністр Словаччини повідомив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн про заплановані зміни до Кримінального кодексу майже одразу після повернення на посаду в жовтні і відтоді підтримував дискусію, внісши кілька поправок до законів, які набули чинності в серпні.

Проте зміни далекі від фундаментальних. Це наводить на думку про те, що ідея полягає в затягуванні часу, поки ж він займається своїм пріоритетом номер один: імунітетом для себе і своїх соратників від звинувачень у корупції та злочинах, яких він ледь уникнув у 2022 році.

Власні інтереси в пріоритеті

"Фіцо абсолютно прагматичний і завжди робить те, що відповідає його інтересам, - каже Міхочкова. - Зараз його інтереси не збігаються з інтересами Брюсселя, а верховенство права і демократія стоять на заваді забезпеченню цього імунітету".

Попри повідомлення про те, що розглядається питання про замороження фінансування з боку ЄС, щойно з ініціативи словацького прем'єра Роберта Фіцо, який водночас очолює партію "Курс - соціальна демократія", було звільнено з посади віцеспікера Національної ради - парламенту Словаччини, Михала Шимечку. Шимечка представляє найбільшу в країні опозиційну партію "Прогресивна Словаччина".

Цей крок, на думку Мілана Ніча (Milan Nič) з Німецького товариства зовнішньої політики, може лише привернути більш пильну увагу з боку Брюсселя. "Політика особистої помсти Фіцо може обернутися проти нього на рівні Європарламенту", - припустив він в інтерв'ю DW, вказуючи на майбутні слухання щодо кандидатів у члени Єврокомісії.

Однак, враховуючи багаторічне терпіння, продемонстроване ЄК та Європейською Радою щодо Орбана, Фіцо може бути впевненим, що поки що він зможе тримати їх на відстані витягнутої руки. "Як тільки він і його люди опиняться поза небезпекою, Фіцо зможе піти на поступки Брюсселю", - каже Стефанчик.