Кінець суспільного ТБ у Словаччині: загроза свободі слова?

Новий закон про ЗМІ у Словаччині може значно обмежити свободу слова. Уряд ліквідовує суспільно-правового мовника RTVS і створює на його місці державне мовлення. Що буде зі свободою преси в країні?

20 червня 2024 року для суспільного мовника Словаччини пролунав "останній дзвоник". Парламент країни з населенням 5,5 мільйона жителів нашвидкуруч ухвалив спірний закон про ЗМІ, який сколихнув громадськість не лише в країні. Планується, що він набере чинності з 1 липня. За новий закон про ЗМІ проголосували 78 депутатів зі 150 - усі вони є представниками панівної націоналістично-популістської коаліції у складі трьох партій. Опозиція голосування бойкотувала.

Президент Петер Пеллегріні, якого вважають близьким соратником прем'єр-міністра Роберта Фіцо, має остаточно завізувати завершення ери існування RTVS і старт мовлення STVR, який замінить його в ефірі. RTVS стане STVR - Словацьким телебаченням і радіо. Але змінюється більше, ніж просто абревіатура і логотип.

Протести проти закону в Словаччині

"Ми побоюємося того, що новий закон має лише одну мету: контролювати ефір", - сказала журналістка RTVS Соня Вейссова інформаційному агентству KNA. Тиск з боку уряду Фіцо не обмежується лише державними ЗМІ, але також поширюється і на приватних мовників, газети та на культурні установи.

Протести проти ліквідації мовника - "руки геть від RTVS" Фото: Pavol Zachar/TASR/AP Photo/picture alliance

"Парламент остаточно скасував вільні суспільні ЗМІ", - розкритикував голова найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка. "З 1 липня їх замінить слухняний та ручний STVR". Німецька спілка журналістів (DJV) також висловила свою стурбованість. Ліквідація суспільно-правового мовника буде "серйозним порушенням фундаментальних цінностей Європейського Союзу", заявив голова DJV Міка Бойстер (Mika Beuster). Він закликав Єврокомісію розпочати юридичні процедури проти країни-члена Словаччини.

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Антисловацький чи просто об'єктивний мовник?

Засоби масової інформації, які критикують політику Фіцо, тривалий час для прем'єр-міністра були як шипа в оці. Він і його соціал-демократична партія Smer-SD дотримуються відкрито націоналістичного курсу. Його уряд у складі трьох партій також включає ультраправу Словацьку національну партію (SNS). Фіцо та інші члени уряду відкрито вживають агресивну риторику. RTVS, не наводячи конкретних доказів, закидали те, що мовник є "антисловацьким" і здійснює "незаконну" діяльність.

Роберт Фіцо відомий грубими висловами на адресу політичних опонентів Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/picture alliance

У Словаччині суспільне-правове мовлення має високу довірою серед населення. Лише кілька тижнів тому це підтвердив Інститут демоскопії Median SK у своєму репрезентативному опитуванні. Серед понад 2000 опитаних словаків у віці від 14 до 79 років майже 30 відсотків назвали RTVS найоб'єктивнішим медіа в країні. 17,6 відсотка віддали перевагу приватному каналу новин TA3 і 16,6 відсотка - приватному телеканалу Markiza, який також постраждав від спроб впливати на нього цензурою.

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Закон заради відсторонення голови телерадіокомпанії

Новий словацький закон про медіа також є інструментом для того, щоби позбутися голови телерадіомовлення Любоша Махая. Генеральний директор RTVS обирається строком на п'ять років. Махай перебуває на посаді лише з 2022 року, і тепер його має замінити наступник, якого призначить комітет у складі дев'ятьох осіб. До нього входять четверо членів кабміну та п'ятеро депутатів парламенту, в якому коаліція Фіцо має незначну більшість.

Новий керівник, мабуть, відразу ж після призначення почне танцювати під дудку уряду. Без ліквідації RTVS це було б неможливо. Поки що керівництву не було пред'явлено нічого, що могло б підтвердити звинувачення у необ'єктивній редакційній політиці, сказав Махай. "Чинна правляча номенклатура давно почала віддавати перевагу альтернативним ЗМІ". Міністерствам велено бойкотувати репортерів та запити від RTVS.

Демонстрації й мітинги не принесли результату

Останніми місяцями співробітники RTVS та громадськість марно протестували проти ліквідації мовника. Навесні тисячі словаків вийшли на вулиці у багатьох містах країни, щоби висловити солідарність. Словацькі та іноземні спілки журналістів виступили проти нового закону про ЗМІ, включно з Європейською мовною спілкою (EBU). Тепер жереб кинуто.

Протести й мітинги словаків проти ліквідації RTVS не принесли результату Фото: Jaroslav Novák/dpa/TASR/picture alliance

"Все деградує. Вороги свободи преси стають у Словаччині дедалі гучнішими", - коментує Катаріна Вайс (Katharina Weiß) з "Репортерів без кордонів".

Голова словацького парламентського комітету з питань культури та ЗМІ нардеп-націоналіст Роман Міхелко (SNS) вже погрожував журналістам-критикам влади забороною виступів на політичних токшоу. Кому дадуть право слова в ефірі - тепер це вирішуватиме нове керівництво STVR.

Але найбільшим ворогом свободи преси вважають самого прем'єра Роберта Фіцо. Він підлив олії у вогонь, коли звинуватив ЗМІ у відповідальності за замах на його життя. 15 травня 2024 року Фіцо дивом вижив після пострілів упритул. Кореспондент RTVS Владімір Амірч такі звинувачення відкинув і сказав, що закидати ЗМІ причетність до замаху на політика цілком безвідповідально. "Немає жодного ЗМІ, принаймні коли йдеться про традиційні медіа, яке б закликало до політичного насильства".

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Словаччина - глибоко розділена країна

Словаччина, яка є членом ЄС і НАТО протягом 20 років, від останнього часу стала новою enfant terrible для Європи, і не лише в тому, що стосується свободи преси. На початку року уряд ліквідував спецпрокуратуру у боротьбі з корупцією. Тепер же настала черга ЗМІ. Багато хто зі сумом спостерігає за тим, як через 35 років після падіння "залізної завіси" і кордонів між сходом і заходом Європи "політики та олігархи тримають цю державу в своїх руках і вирішують майбутнє Словаччини", - зазначає Любош Махай - керівник словацького суспільно-правового мовника, який невдовзі відійде в історію.