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ЄС надасть 10 млрд євро країнам ЄС, постраждалим від повеней

Дмитро Шварц
19 вересня 2024 р.

ЄС надасть 10 млрд євро країнам-членам, які потерпають від повеней, спричинених штормом "Борис", заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Наслідки повені у Польщі, 17 вересня 2024 року
Наслідки повені у Польщі, 17 вересня 2024 року Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO

Європейський Союз надасть 10 мільярдів євро країнам-членам, які потерпають після повеней, спричинених штормом "Борис". Як передає агенція AFP, про це у четвер, 19 вересня, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Фон дер Ляєн виступила у польському місті Вроцлав разом з лідерами чотирьох країн з регіону, що постраждав від повені, - прем'єр-міністрами Польщі, Чехії, Словакії Дональдом Туском, Петром Фіалою, Робертом Фіцо і канцлером Австрії Карлом Негаммером (Karl Nehammer).

"Для мене, з одного боку, було дуже боляче бачити руйнування і спустошення, спричинені повенями. Але я також повинна сказати, що, з іншого боку, було дуже приємно бачити величезну солідарність між людьми у ваших країнах", - зазначила вона.

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Фон дер Ляєн зазначила, що Європейський Союз має два джерела - фонди згуртованості та фонд солідарності, - які він може використати для "допомоги з фінансуванням відновлення та реконструкції".

"На перший погляд, з фондів згуртованості можна мобілізувати 10 мільярдів євро для постраждалих країн. Зараз це надзвичайна реакція", - додала вона.

Як зазначає AFP, кількість загиблих від шторму, який обрушився на Центральну та Східну Європу минулого тижня, зросла до 24 осіб (п'ятеро в Австрії, по семеро - у Польщі та Румунії і п'ятеро - у Чехії), а деякі регіони досі перебувають під загрозою повеней.

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