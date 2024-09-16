Повені в Європі: Кількість загиблих зросла до 17 осіб

Кількість жертв циклону "Борис" зростає: повідомляється про загиблих і зниклих безвісти через повені в кількох країнах Європи. Тисячі людей евакуйовано, а їхні будинки опинилися під водою.

Потужні повені в Центральній і Східній Європі забрали життя щонайменше 17 осіб. За останніми даними, буревій спричинив загибель семи осіб у Румунії, чотирьох у Польщі, трьох в Австрії та трьох у Чехії, повідомляє агенція AFP. Є також зниклі безвісти. Причиною негоди став циклон "Борис", який приніс сильні зливи, вітер, а в деякі європейські регіони - і снігопади.

"Повінь століття" в Чехії

У Чехії особливо сильно постраждали райони на північному сході країни: за вихідні вулиці міст Єсеник і Опава пішли під воду. Тисячі жителів Опави були змушені покинути свої домівки через однойменну річку, що вийшла з берегів, а в Єсенику сотні людей було врятовано із зони затоплення за допомогою човнів і вертольотів. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав катастрофу "повінню століття", попередивши, що пік ще не минув.

Повінь у чеському місті Єсеник Фото: David W Cerny/REUTERS

"Це був апокаліпсис - усюди багнюка, усе зруйновано", - розповіла місцевому телебаченню мерка Єсеника Зденька Блиштянова. За її словами, центральна площа міста в якийсь момент була повністю затоплена, і нею пропливали автомобілі. Крім того, через повінь обвалилися кілька будинків, а коли водні маси пішли, виникла загроза зсувів.

Повінь у Празі Фото: David W. Cerny/REUTERS

Нижню Австрію оголошено зоною лиха, у Відні - транспортний колапс

В австрійській федеральній землі Нижня Австрія, яка особливо сильно постраждала від циклону "Борис", найближчими годинами знову очікуються потужні зливи: влада попередила, що до 17 вересня там може випасти до 60 літрів опадів на квадратний метр. Раніше в регіоні прорвало дві дамби на річках Камп і Трайзен, унаслідок чого затопило кілька населених пунктів. За вихідні екстрені служби врятували із зони затоплення кілька сотень людей, Нижню Австрію було оголошено зоною стихійного лиха.

У столиці Австрії Відні, з усіх боків оточеній федеральною землею Нижня Австрія, 16 вересня виникли масштабні перебої з громадським транспортом. Багато ліній метро працюють лише частково, крім того, скасовано деякі потяги.

У Румунії затоплено тисячі будинків

У Румунії до опівдня 16 вересня продовжує діяти найвищий рівень загрози повені, чи пройдено пік - поки що залишається незрозумілим. Унаслідок паводків постраждали приблизно шість тисяч будинків, стихійне лихо зачепило 20 муніципалітетів і вісім повітів, особливо постраждали регіони Валац, Галуй і Ясси на сході країни. Повідомляють, що серед шести жертв повені - здебільшого люди літнього віку, зокрема жінки 96 і 86 років.

Негода в Польщі: у Вроцлаві готуються до виходу Одера з берегів

У Польщі через паводки постраждали кілька населених пунктів на південному заході країни, зокрема місто Глухолази, де повінню знесло міст. Тепер загрозу повені оголосили і у Вроцлаві. Влада міста, що стоїть на річці Одер, підвищила заходи безпеки, зокрема запровадивши цілодобовий моніторинг дамб і каналів. Очікується, що приливна хвиля досягне Вроцлава в середу, 18 вересня. Водночас влада припускає, що нинішня повінь буде не такою сильною, як 1997 року, коли третина міста виявилася затопленою.

Потік води на вулиці польського міста Глухолази Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

У Баварії очікують на нові дощі та підвищення рівня води

На півдні Німеччини ситуація з повенями в деяких регіонах Баварії, як і раніше, залишається напруженою. Через дощовий початок тижня очікується, що рівень води знову підвищиться в Дунаї в районі Пассау, у притоці Дунаю Фільсе і в річці Ізар поблизу Мюнхена. Однак такої масштабної повені в Баварії, як у червні, все ж таки побоюватися не варто, вважають у німецькій Службі попередження повеней (HND). Передбачається, що рівень води почне спадати до 18 вересня.

Циклон "Борис" і повені в Європі

Повені одразу в кількох країнах Європи були спричинені циклоном "Борис", який просувається з півночі Італії. Зокрема, він зачепив Румунію, Чехію, Польщу, Австрію, Угорщину, Словаччину, Німеччину та Молдову.

У деяких частинах Альп у Баварії очікується випадання від 60 до 100 мм опадів, а Німецька метеорологічна служба (DWD) прогнозує перші сильні снігопади цього року: у регіонах на висоті понад 1500 метрів очікують випадання до 50 сантиметрів снігу.