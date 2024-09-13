Країни Європи готуються до екстремальних опадів

Очікується, що потужні зливи, особливо в Чехії, зачеплять також і сусідні Польщу, Німеччину, Австрію та Словаччину. Тим часом у Баварських Альпах прогнозують перший цього року сильний снігопад.

Значній частині Центральної Європи у найближчі вихідні загрожують повені через зливи, які прогнозують регіону. Зокрема, рясні опади очікуються в деяких частинах Чехії, Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини та Австрії.

За даними місцевих метеорологічних служб, упродовж 72 годин у гірських районах на польсько-чеському кордоні очікується випадання до 400 міліметрів опадів, що матиме наслідки для прилеглих регіонів.

У Польщі влада оголосила попередження про погіршення погоди найвищого рівня у південних воєводствах - Нижньосілезькому, Опольському і Сілезькому, а мер міста Вроцлав скликав кризовий комітет. У 1997 році третина Вроцлава була затоплена, коли річка Одер вийшла з берегів.

"Існує реальний ризик локальних затоплень з п'ятниці по неділю", - попередила польська метеорологічна служба.

У Чехії очікуються найрясніші за останні 20 років зливи

У сусідній Чехії синоптики попередили про сильний дощ і вітер, що сягатиме до 100 кілометрів на годину, у Моравії на сході країни. Тут у містах вже встановлюють протипаводкові бар'єри і готують мішки з піском для боротьби зі стихією.

Аварійні служби встановлюють мобільні протипаводкові бар'єри вздовж річки Лузніце в місті Бехинє, Чеська Республіка Фото: Vaclav Pancer/CTK/picture alliance

Міністр навколишнього середовища Чехії Петр Гладік порівняв ситуацію з паводками в країні у 1997 і 2002 роках, коли жертвами стихії стали десятки людей, а збитки сягнули мільярдів євро.

Як і в 2002 році, негода в Чехії може зачепити прикордонні райони Німеччини, зокрема, східне місто Дрезден, де цього тижня обвалився міст через річку Ельба. Чеська влада вже попередила, що не зможе обмежити або знизити рівень води в Ельбі, яка тече з Чехії до Саксонії.

Німеччина, Австрія і Словаччина готуються до повені

В Австрії та Словаччині вздовж кордонів з Чехією скасовано масові заходи і готуються залучати військових для підтримки служб з надзвичайних ситуацій.

Перший сніг цього року випав у Баварії Фото: Angelika Warmuth/REUTERS

Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) заявив 11 вересня, що до тисячі військових перебувають у стані бойової готовності через прогноз підняття рівня води в Дунаї до п'ятирічних або навіть десятирічних максимумів.

Начальник словацької пожежної бригади Адріан Міфковіч заявив, що мобільні дамби довжиною п'ять-шість кілометрів готові до розгортання, словацька армія і добровільні пожежники також перебувають у стані бойової готовності.

Тим часом на півдні Німеччини очікується від 60 до 100 мм опадів у деяких альпійських регіонах Баварії, де Німецька метеорологічна служба (DWD) також прогнозує перші сильні снігопади в цьому році: до 50 сантиметрів свіжого снігу випаде в регіонах на висоті понад 1,5 тисячі метрів.