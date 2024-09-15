Руйнівні зливи накрили Чехію, Австрію та Польщу: є загиблі

Зливи накрили Центральну та Східну Європу, викликавши повені в Чехії, Австрії та Польщі. Вже відомо про кількох загиблих.

Понад 250 тисяч домогосподарств у Чехії залишилися без електрики через руйнівні зливи, повідомило в неділю агентство CTK з посиланням на енергопостачальників.

Найбільш драматична ситуація склалася у східній частині Моравсько-Сілезького краю на кордоні з Польщею. Тільки там понад сто тисяч домогосподарств були знеструмлені. Дощі розм'якшили ґрунт, що призвело до падіння численних дерев на повітряні лінії електропередач та високовольтні лінії. Синоптики очікують, що дощі триватимуть до понеділка.

Через зливи у Чехії значні підтоплення будинків Фото: IMAGO/CTK Photo

Крім цього, відбулися значні перебої в залізничному русі, оскільки дерева падали на колії, а розливи води затопили окремі ділянки. Близько 40 залізничних ліній довелося повністю закрити. Станція Студенка між Прагою і Остравою була затоплена. В результаті було скасовано численні рейси поїздів Eurocity в напрямку Польщі та Словаччини. Влада закликала громадян за можливості уникати поїздок автомобілями і потягами.

У Польщі потонула людина

Одна людина потонула і 1 600 осіб були евакуйовані У Клодзькому повіті на південному заході Польщі після того, як за кілька днів сильних дощів місцеві річки вийшли з берегів, передає Reuters.

З ранку п'ятниці на південному заході Польщі випало більше дощу, ніж під час так званої повені тисячоліття 1997 року Фото: Maciej Kulczynski/PAP/dpa/picture alliance

"Ситуація дуже драматична", - заявив прем'єр-міністр Дональд Туск журналістам у неділю, 15 вересня, після зустрічі з командою з управління кризовими ситуаціями.

За словами Туска, близько 17 тисяч домогосподарств у повіті залишилися без електрики, а в деяких районах відсутній мобільний зв'язок, а доступ до міст Льондек-Здруй і Строни-Шльонські був практично відрізаний.

Місто Клодзько з населенням 25 тисяч осіб частково опинилося під водою, оскільки рівень води в місцевій річці піднявся до 6,65 метрів, що значно перевищує тривожний рівень у 2,4 метра і рекорд, встановлений під час сильної повені 1997 року, яка частково зруйнувала місто і забрала 56 життів.

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У місті Ґлухолази, що в сусідньому Опольському воєводстві, в неділю вранці мер наказав провести примусову евакуацію, оскільки місцева річка почала виходити з берегів.

Пожежники працюють на південному заході Польщі з початку вихідних, щоб допомогти стримати повінь. На неділю та понеділок прогнозують нові дощі, які погіршать ситуацію.

В Австрії загинув пожежник

На північному сході Австрії під час ліквідації наслідків повені загинув пожежник, повідомила губернаторка Нижньої Австрії Йоганна Мікль-Ляйтнер (Johanna Mikl-Leitner), передає AFP.

Земля Нижня Австрія, що прилягає до Відня, оголошена зоною стихійного лиха, оскільки через безперервні зливи різко піднявся рівень води у кількох річках.

"Ситуація погіршується через масові опади по всій країні", - заявив заступник губернатора Нижньої Австрії Штефан Пернкопф (Stephan Pernkopf)-. Він попередив про "масові повені" і сказав, що в деяких місцях, де земля повністю розмокла, можуть статися зсуви. Дороги затоплені, у деяких населених пунктах на північ від Відня пожежникам довелося вночі рятувати людей, які опинилися в пастці в своїх будинках.

Повінь у Австрії Фото: Daniel Scharinger/IMAGO

У Відні частково призупинили роботу двох ліній метрополітену як запобіжний захід, передає агенція dpa.

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Залізничні рейси до України скасовані

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів до України, повідомила "Укрзалізниця" у неділю вранці.

"Укрзалізниця" на зв'язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів.Станом на зараз, обидва поїзди з Праги - до Чопа і до Перемишля - досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси", - йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" нагадала, що готова прийняти пасажирів із квитками на недільні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

"Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо зв'язатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", - додали в компанії.

Крім цього, удень 15 вересня Одесу накрила гроза і проливний дощ, через що у місті затопило кілька вулиць, магазини і житлові будинки.