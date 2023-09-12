Повінь у Лівії: влада заявляє про тисячі загиблих

Шторм "Деніел" зруйнував дамби біля лівійського міста Дерна, внаслідок чого його затопило, загиблими і зниклими безвісти вважаються тисячі людей, заявляє місцева влада.

Представники структур, що контролюють східні регіони Лівії, заявляють про щонайменше дві тисячі загиблих і ще п'ять-шість тисяч зниклих безвісти після масштабної повені у місті Дерна, повідомила в ніч на вівторок, 12 вересня, агенція Reuters.

Причиною масштабних жертв та руйнувань у місті став шторм "Деніел", який минулого тижня вирував у Греції, а у неділю, 10 вересня, дістався Лівії. За словами Ахмеда Місмарі, речника Лівійської національної армії, що діє на сході країни, шторм спричинив обрушення дамб над Дерною, після чого "змило цілі квартали з їхніми жителями в море".

За словами очевидців, рівень води сягав трьох метрів, на відео з Дерни видно, що частково обвалилися навіть багатоповерхові будинки, в місті відсутня електроенергія та зв'язок, зауважує AP.

Ситуація ускладнюється тим, що після повстання 2011 року Лівія політично розділена на східну та західну частину. Міжнародно визнаний уряд у Тріполі не контролює східні регіони. Втім, він вже звернувся по допомогу до "братських та дружніх країн" та міжнародних організацій.

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Десятки постраждалих населених пунктів

Своєю чергою координатора гуманітарної допомоги ООН у Лівії Жоржет Ганьон зауважила, що від шторму постраждали десятки селищ і містечок по всій Лівії, місцями зруйновано дороги, пише AP.

За даними органів охорони здоров'я, підтверджена кількість загиблих в Лівії сягнула 61 людини, однак ці дані не враховують Дерну, до якої наразі немає доступу.

Надіслати допомогу у подоланні наслідків катастрофи вже зголосилися низка країн, зокрема США, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати і Катар.

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