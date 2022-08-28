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Libyen | Schüsse und Explosionen in Tripolis
Фото: Hazem Ahmed/REUTERS
КонфліктиЛівія

Бої в Триполі: число загиблих зросло до 32

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Унаслідок вуличних боїв між збройними формуваннями в столиці Лівії загинули 32 людини, 159 зазнали поранень.

https://www.dw.com/uk/boi-v-tripoli-cislo-zagiblih-zroslo-do-32/a-62955926

Кількість жертв внаслідок вуличних боїв в центрі Триполі зросла до 32, повідомляє міністерство охорони здоров'я Лівії у неділю, 28 серпня. За їхніми даними, щонайменше 159 людей зазнали поранень.

Як пише Associated Press, серед загиблих - комік Мустафа Барака, відомий в Лівії висміюванням правоохоронних органів та корупції.

Бої спалахнули напередодні у центрі лівійської столиці після нападу одного з найбільш могутніх формувань на базу ворогуючої групи. Це призвело до тривалої перестрілки з залученням важкої артилерії, внаслідок чого пошкоджень зазнали кілька лікарень, житлових будівель, а також десятки автомобілів.

Інцидент став найпотужнішим боєм в Триполі від часів припинення вогню у 2020 році, що спричинило побоювання серед місцевих щодо загострення політичного протистояння. Зіткненню передували місяці наростання напруги між конкуруючими за владу адміністраціями Абдулхаміда Дбейби, який очолює уряд національної єдності та Фатхі Башагхи, якого  підтримує екссоратник Каддафі Халіфа Хафтар.

У грудні в Лівії мали відбутися вибори, але були відкладені через політичні суперечки. Водночас парламент на сході Лівії призначив ексміністра внутрішніх справ Фатхі Башагхи новим прем'єр-міністром. У відповідь на це Дбейба відмовився йти у відставку та заявив, що передасть владу лише законно обраному кандидату.

Відтоді Башагха неодноразово намагався встановити свою владу у Триполі, спочатку заявлявши, що не вдаватиметься до насильства, однак згодом натякнувши, що може застосувати силу.

Конфлікт у Лівії

Нагадаємо, після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою уряду в Триполі.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Абдулхамідом аль-Дбейбаха з 2021 року, контролює лише невелику частину країни. Під контролем сил Башагхи перебуває значна частина лівійської території, включно з більшістю нафтових родовищ.

На боці уряду в Триполі виступає ООН, Туреччина та Катар, водночас адміністрацію на сході підтримують Росія, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати.

 

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