Сторони конфлікту в Лівії підписали угоду про перемир'я

Сторони збройного протистояння в Лівії погодили початок перемир'я підписанням відповідної угоди у п'ятницю, 23 жовтня, за підсумками кількаденних переговорів у Женеві. Підписи під документом поставили представники визнаного міжнародною спільнотою уряду Лівії на чолі з Фаїзом Сараджом та генерала Халіфи Хафтара, який контролює схід країни.

Зазначається також, що вже з наступного місяця в Тунісі мають розпочатися переговори між двома сторонами лівійського конфлікту.

В ООН кажуть про "тривале перемир'я"

Тим часом Стефані Вільямс, котра виконує обов'язки спецпосланниці генерального секретаря ООН щодо Лівії, переконана, що ця угода увійде в історію й є кроком уперед. Так само в місії ООН з надання підтримки Лівії (UNSMIL) вважають, що підписаний документ відкриває шлях до "тривалого перемир'я" на всій території Лівії, цитує інформагенція AFP.

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Днями сторони протистояння в Лівії домовилися відкрити повітряний простір і зняти обмеження на наземне пересування всередині Лівії.

За даними ООН, підписана угода, зокрема, передбачає виведення з цієї африканської країни іноземних військ та найманців, а також обмін полоненими. Крім того, передбачається створення спільних військових та поліцейських з'єднань, передає агенція новин epd.

На додачу Вільямс наголосила, що очікується якнайшвидше відновлення видобутку нафти на окремих нафтогазових родовищах та її експорту через відповідні термінали. На тлі цього Вільямс закликала міжнародну спільноту підтримати цю угоду та дотримуватися ухваленого раніше ембарго на поставки озброєнь для сторін збройного конфлікту в Лівії.

ЄС вітає досягнення угоди

Тим часом Європейський Союз (ЄС) привітав угоду про припинення вогню в Лівії і вважає її реалізацію важливою попередньою умовою розширення європейської підтримки цієї країни. Як зазначив цього дня речник верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики, угода є ключовим елементом для відновлення політичного мирного процесу, а це, своєю чергою, є передумовою для обіцяної ЄС підтримки.

Попри розуміння того, що реалізація угоди щодо припинення вогню буде важчою за проведення переговорів, сама угода стала "дуже, дуже приємною новиною", додав речник глави європейської дипломатії, якого цитує інформагенція dpa.

Ердоган сумнівається в тривалості угоди

Натомість президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сумнівається в тому, що ця угода справді призведе до тривалого миру в Лівії. За словами турецького лідера, хоча він і сподівається, що в довгостроковій перспективі перемир'я триватиме, однак сумнівно, що так воно й буде. "Час покаже", - зазначив Ердоган, цитує Reuters.

Громадянська війна в Лівії не вщухає з 2011 року, коли було повалено режим багаторічного правителя країни Муамара Каддафі. Визнаний міжнародною спільнотою уряд Сараджа бореться проти військ впливового генерала Халіфи Хафтара. Всі дотеперішні дипломатичні зусилля з метою врегулювання конфлікту не завершилися успіхом. Так само оголошені раніше угоди про припинення вогню до тривалого перемир'я не призводили.

Уряд Сараджа підтримується в цьому конфлікті насамперед турецькими військами. Натомість Хафтар отримує допомогу від Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Єгипту, Саудівської Аравії та Росії.