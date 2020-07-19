 Рада ЄС розширила санкції через конфлікт у Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2020

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Рада ЄС розширила санкції через конфлікт у Лівії

Нові санкції запроваджені проти двох осіб, яких обвинувачують у порушенні прав людини в Лівії, та трьох компанії, які порушили ембарго на постачання зброї до цієї країни.

Бійці міжнародно визнаного уряду Лівії

Бійці міжнародно визнаного уряду Лівії

Рада ЄС у понеділок, 21 вересня, запровадила санкції проти двох осіб, відповідальних за порушення прав людини в Лівії, та трьох організацій, які порушували заборону ООН на постачання зброї в цю країну. Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Серед трьох нових компаній, які підпали під санкції, - казахстанський оператор вантажних авіаперевезень Sigma Airlines. Крім того, в санкційний список включені турецька компанія Avrasya Shipping і йорданська Med Wave Shipping. Водночас рада ЄС прийняла рішення виключити з європейського санкційного списку спікера парламенту Лівії, який підтримав припинення вогню в країні.

Загалом обмежувальні заходи у зв'язку з лівійським конфліктом запроваджені проти 17 осіб. Також заморожені банківські активи 21 людини і 19 організацій. Фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти цим особам та компаніям.

"ЄС неодноразово закликав усі сторони поважати права людини і міжнародне право і прагне притягнути до відповідальності всіх, хто їх порушує. ЄС також сповнений рішучості добитися повного дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії", - підкреслюють у Брюсселі.

Конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ.

За даними ЗМІ, сили Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет. На боці уряду в Триполі, своєю чергою, виступають Туреччина, Катар та Італія.

  • Бойовики Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Десятилітня війна "всіх проти всіх"

    У північноафриканській Лівії практично ціле десятиліття точиться громадянська війна. У неї залучені найрізноманітніші сили: бойовики-націоналісти, ісламісти, туареги-кочівники, місцеві племена, іноземні найманці. Ще більш заплутаною ситуація стає через те, що два головні протиборчі угруповання отримують підтримку різних країн. Це робить конфлікт міжнародним і геополітичним.

  • Муаммар Каддафі розриває Статут ООН

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Усе почалося з повалення Каддафі

    Збройна боротьба за владу в Лівії не припиняється з часу повалення Муаммара Каддафі в 2011 році в ході повстання, що спалахнуло в рамках "арабської весни", підтриманого міжнародною військовою операцією. На цьому знімку кривавий диктатор, що правив чотири десятиліття, розриває Статут ООН під час свого скандально відомого виступу в 2009 році на Генасамблеї цієї організації.

  • Нафтогазовий об'єкт німецької компанії Wintershall в Лівії

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Нафта і газ у пустелі та морі

    Одна з головних причин громадянської війни - багаті запаси нафти і газу. Концесії на їх видобуток на суші і в морі отримували різні іноземні компанії, в тому числі німецька Wintershall (на фото - один з її об'єктів) і російський концерн "Газпром", у них з 2008 року є спільне підприємство в Лівії. Зараз галузь в занепаді. Не працює, наприклад, підводний газопровід Greenstream в Італію.

  • Халіфа Хафтар

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Ключова фігура: Халіфа Хафтар

    Інша причина громадянської війни - боротьба між прихильниками ісламського шляху і їхніми противниками, яка породила двовладдя, що панує в країні з 2014 року. Ісламісти закріпилися в столиці Тріполі на заході країни, на сході їм протистоїть так званий парламент в Тобруке. Від його імені править 76-річний воєначальник Халіфа Хафтар, командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії".

  • Бойовики Лівійської національної армії

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Вони контролюючть майже всю країну

    У бойовиків "Лівійської національної армії" є підстави фотографуватися в позі переможців. Війська Хафтара завоювали переважну частину території країни, крім пустельного півдня, який контролюють місцеві племена, і декількох районів на заході навколо Тріполі. Однак захопити офіційну столицю країни, незважаючи на неодноразові спроби штурму з квітня 2019 року, їм поки що не вдалося.

  • Халіфа Хафтар у Москві в ушанці

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Союзник Росії та агент ЦРУ

    На боці Хафтара воюють російські найманці з ПВК "Вагнер". Самопроголошений маршал, який зробив військову кар'єру при Каддафі, але потім брав участь у його поваленні, навчався в СРСР в Академії імені Фрунзе і зараз користується підтримкою Росії (на фото: Москва, листопад 2016). На нього зробили також ставку Єгипет і Франція. У нього, за даними ЗМІ, є громадянство США, де він співпрацював з ЦРУ.

  • Фаїз Мустафа аль-Саррадж і Реджеп Тайїп Ердоган

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Сараджа підтримують ООН та Туруччина

    Офіційним лідером Лівії, визнаним міжнародною спільнотою в особі ООН, є глава Уряду національної згоди, який розміщується в Тріполі, Фаїз Сарадж. Його активно підтримують, наприклад, Італія і Туреччина. Президент останньої Реджеп Тайїп Ердоган уклав з Лівією договір, в якому істотно змінив на користь своєї країни (і на шкоду Греції) кордон в Середземному морі.

  • Загін, що б'ється на стороні Уряду національної згоди Лівії

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Оборона Тріполі з допомогою Туреччини

    У січні 2020 року Анкара перекинула в Тріполі турецьких військових для зміцнення оборони лівійської столиці, оскільки загони, що борються на стороні уряду національної згоди (фото), сильно ослаблені торішніми боями з військами Хафтара. В результаті різко зросла небезпека прямих зіткнень між кадровими турецькими військовими і російськими найманцями-вагнеровцями.

  • Руїни міста Сирт після вигнання прихильників ІДІЛ

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Розгром місцевого ІДІЛ

    Ще однією стороною міжусобиці в Лівії стали ісламісти-екстремісти з ІДІЛ. Скориставшись двовладдям, прихильники "Ісламської держави" захопили на початку 2015 року портове і університетське місто Сирт. Однак восени 2016 року вони були розгромлені військами, вірними ісламістській владі в Тріполі (фото), і пішли в підпілля. Місто, яке переходило з рук в руки, сильно постраждало.

  • Володимир Путін, Ангела Меркель і Абдель Фаттах Ас-Сісі на конференції по Лівії в Берліні

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Саміт у Берліні: пошук рішення

    19 січня 2020 року в Берлін на міжнародну конференцію з Лівії приїхали лідери понад десяти країн і керівники міжнародних організацій, включаючи ООН. На знімку: президент РФ Володимир Путін, канцлер ФРН Анґела Меркель і президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Серед підсумків саміту - зобов'язання його учасників більше не постачати сторонам конфлікту зброю і механізм контролю за припиненням вогню.

  • Порятунок біженців на надувному човні в море

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Євросоюз стурбований потоком біженців

    У ЄС немає єдиної позиції щодо Лівії, цілі окремих країн дуже різняться. Однак усі члени ЄС зацікавлені в тому, щоб Лівія перестала бути плацдармом для відправлення до Європи нелегальних мігрантів, багато з яких гинуть в Середземному морі. Цю міграційну й гуманітарну проблему без припинення війни в Лівії і відновлення її державності не вирішити.

    Автор: Андрій Гурков, Олександр Куницький


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