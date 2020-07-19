Рада ЄС розширила санкції через конфлікт у Лівії

Рада ЄС у понеділок, 21 вересня, запровадила санкції проти двох осіб, відповідальних за порушення прав людини в Лівії, та трьох організацій, які порушували заборону ООН на постачання зброї в цю країну. Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Серед трьох нових компаній, які підпали під санкції, - казахстанський оператор вантажних авіаперевезень Sigma Airlines. Крім того, в санкційний список включені турецька компанія Avrasya Shipping і йорданська Med Wave Shipping. Водночас рада ЄС прийняла рішення виключити з європейського санкційного списку спікера парламенту Лівії, який підтримав припинення вогню в країні.

Загалом обмежувальні заходи у зв'язку з лівійським конфліктом запроваджені проти 17 осіб. Також заморожені банківські активи 21 людини і 19 організацій. Фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти цим особам та компаніям.

"ЄС неодноразово закликав усі сторони поважати права людини і міжнародне право і прагне притягнути до відповідальності всіх, хто їх порушує. ЄС також сповнений рішучості добитися повного дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії", - підкреслюють у Брюсселі.

Конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ.

За даними ЗМІ, сили Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет. На боці уряду в Триполі, своєю чергою, виступають Туреччина, Катар та Італія.