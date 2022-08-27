Загиблі внаслідок боїв у Триполі

У столиці Лівії у ніч на суботу спалахнули інтенсивні бої між збройними формуваннями, було чути вибухи. За даними медиків, щонайменше двоє людей загинули.

Внаслідок вуличних боїв у столиці Лівії Триполі загинули чоловік та жінка, повідомляє у суботу, 27 серпня, агенція Reuters із посиланням на джерела серед медиків.

Протягом останніх тижнів ситуація у Триполі розпалювалася збройними угрупуваннями, які підтримують різні сторони політичного конфлікту у Лівії.

За даними очевидців, нічне зіткнення спровокував напад одного з найбільш могутніх формувань на базу ворогуючої групи. Це призвело до багаточасової перестрілки із залученням військової техніки в центрі Триполі, що налякало місцевих мешканців та змусило їх покидати домівки. Інцидент спричинив побоювання серед місцевих щодо ширшої ескалації політичного протистояння, пише Reuters.

За даними агенції, міжнародно визнаний уряд в Триполі та адміністрація під керівництвом Фатхі Башагхи, підтримувана парламентом у Тобруку, уже обмінялися взаємними звинуваченнями щодо нападу.

Місія ООН в Лівії висловила занепокоєння бойовими діями в районах, населених цивільними.

Міністерства внутрішніх справ і охорони здоров'я країни поки не коментували бойові дії, які призупинилися вранці, а згодом знову відновилися. Університет Триполі через бої призупинив навчання.

Конфлікт у Лівії

Нагадаємо, після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою уряду в Триполі.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Абдулхамідом аль-Дбейбаха з 2021 року, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є Фатхі Башагха, підтримуваний екссоратником Каддафі Халіфою Хафтаром, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") воюють на боці парламенту. Під їхнім контролем перебуває значна частина лівійської території, включно з більшістю нафтових родовищ.

На боці уряду в Триполі виступає ООН, Туреччина та Катар, водночас адміністрацію на сході підтримують Росія, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати.