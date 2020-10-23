У Женеві обрали перехідний уряд Лівії

Представники сторін, що конфліктують в Лівії, під час зустрічі у п'ятницю, 5 лютого у Женеві, обрали новий тимчасовий уряд, який, як очікується, прокладе шлях до припинення громадянської війни і проведення загальнонаціональних виборів у грудні цього року, передає агенція AP.

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Президентську раду очолив лівійський дипломат Мухаммед Юніс Манфі, який користується підтримкою на сході країни. Прем'єр-міністром на час перехідного періоду призначений впливовий підприємець Абдель Хамід Мухаммед Дбейба, якого підтримують на заході Лівії.

Голосування відбулось в рамках Форуму лівійського політичного діалогу за посередництва ООН.

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Нагадаємо, учасники Форуму лівійського політичного діалогу під егідою ООН погодили план дій щодо об'єднання органів державної влади в країні в середині листопада минулого року. Цим планом, зокрема, передбачено створення президентської ради, до якої увійдуть представники трьох історичних областей Лівії.

Конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

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Міжнародно визнаний уряд у Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар намагається захопити Триполі з квітня 2019 року. Наприкінці лютого 2020 року сторони домовилися про режим припинення вогню, але потім бойові дії відновилися.

Уряд Сараджа підтримується в цьому конфлікті насамперед турецькими військами. Натомість Хафтар отримує допомогу від Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Єгипту, Саудівської Аравії та Росії.